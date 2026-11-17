ماسکو: یوکرینی مشیر پر حملے میں ملوث روسی خاتون گرفتار
ماسکو میں یوکرینی سابق وزیراعظم کے مشیر پر گاڑی بم دھماکے میں ملوث 21 سالہ روسی خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔
روس کے دارالحکومت ماسکو میں 13 نومبر کو پیش آنے والے گاڑی بم دھماکے میں ملوث 21 سالہ روس ی خاتون کو حکام نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس واقعے میں یوکرین کے سابق وزیراعظم میکولا آزاروف کے مشیر سرگئی زاووروتنی شدید زخمی ہوئے تھے۔ روس ی وفاقی سکیورٹی س روس ( FSB) کے مطابق گرفتار شدہ خاتون کو جعلی کال سینٹر کے ذریعے ذہنی دباؤ میں رکھا گیا تھا۔
دھماکے کا تفصیلی جائزہ اور زخمی کی حالت
سی این این کے مطابق 13 نومبر کو ماسکو میں گاڑی میں دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں 72 سالہ سرگئی زاووروتنی کو شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ FSB نے کہا کہ گرفتار خاتون 2005 میں پیدا ہوئی اور اسے پیر کے روز حراست میں لیا گیا۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق خاتون نے زاووروتنی کی گاڑی کے نیچے دھماکا خیز مواد نصب کیا، جسے دور سے دھماکے سے اڑایا گیا۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
جعلی بینکر کے ذریعے دھوکہ دہی کا سلسلہ
روسی حکام کا دعویٰ ہے کہ خاتون کو رواں برس جولائی سے ایک ایسے شخص نے اپنے جال میں پھنسایا جو خود کو روسی مرکزی بینک کا اہلکار ظاہر کرتا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسے بڑی رقم محفوظ کھاتوں میں منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا اور بعدازاں اسی ذریعے سے اس پر حملہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ FSB نے الزام عائد کیا کہ یہ کارروائی یوکرین کے خفیہ اداروں کی ہدایت پر کی گئی۔
سیاسی پس منظر اور دوہرا واقعہ
یہ واقعہ روس میں دو روز کے دوران دوسرا کار دھماکا ہے۔ اس سے ایک روز قبل سینٹ پیٹرزبرگ میں گاڑی میں دھماکے سے ایک روسی فوجی اہلکار ہلاک ہوگیا تھا۔ یاد رہے کہ میکولا آزاروف 2010 سے 2014 تک یوکرین کے وزیراعظم رہے تھے اور میدان انقلاب کے دوران روس فرار ہوگئے تھے۔ دونوں واقعات ایسے وقت پر پیش آئے ہیں جب امریکا یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کررہا ہے۔
بین الاقوامی ردعمل اور تصدیق کی عدم دستیابی
یوکرین نے روسی الزامات پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جبکہ سی این CNN نے بھی روسی سکیورٹی اداروں کے دعوؤں کی آزادانہ تصدیق نہ ہونے کی وضاحت کی ہے۔ تاہم روسی حکام کا مؤقف ہے کہ خاتون کو گزشتہ جولائی سے ایک جعلی کال سینٹر کے ذریعے ذہنی طور پر قابو کیا جا رہا تھا۔
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