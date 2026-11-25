مالدیو سے پاکستان کے لیے غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں اضافہ
مالدیو اور پاکستان کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز، سیاحت، کھیلوں اور تجارت میں باہمی تعاون بڑھنے کا امکان، سیلابی تھرپارکر سے متعلقہ تمام تفصیلات
مالدیو اور پاکستان کے درمیان سیاحت، تجارت، کھیلوں اور مشہور شخصیات کے باہمی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اب دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پرواز وں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ اس اعلان کو سیاحتی شعبے میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور ثقافتی روابط کو مزید مضبوط کرے گی۔
برائسٹ پروازوں کا اعلان اور مشہور شخصیات کی آمد
مالدیو کے وزیر سیاحت و شہری ہوابازی محمد امین نے یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان اور مالدیو کے درمیان براہ راست پروازیں جلد شروع کی جائیں گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ پہلی پرواز میں نامور پاکستانی کرکٹرز، فنکار اور دیگر مشہور شخصیات شریک ہوں گی۔ محمد امین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مالدیو میں پاکستانی مشہور شخصیات کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور ان کی موجودگی نہ صرف سیاحت کو فروغ دے گی بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان لوگوں سے لوگوں کے روابط کو بھی گہرا کرے گی۔ یہ اعلان مالدیو کے وزیر سیاحت نے اسلام آباد میں مہمان نوازی کے دوران کیا جہاں انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ وہ پاکستانی فنکاروں کے ساتھ سفر کر کے مالدیو کے سیاحتی مراکز کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرا سکیں گے۔Also readXiamen Airlines to Buy 50 Boeing 737-8 Jets for $7.4B
مجلسی ملاقات میں باہمی تعاون کے نئے راستے
اس اہم معاہدے کی بنیاد ایک اعلیٰ سطحی ملاقات پر رکھی گئی تھی جس میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیرداخلہ اسٹیٹ طالہ چوہدری اور مالدیو کے وزیر سیاحت و شہری ہوابازی محمد امین نے شرکت کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور سیاحت، کھیلوں، صحت، تجارت اور مشہور شخصیات کے شعبوں میں تعاون کو وسیع کرنے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس منصوبے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ براہ راست پروازوں کا آغاز پاکستانی شہریوں کے لیے مالدیو کا سفر کرنے کو زیادہ آسان بنا دے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ہوابازی میں بہتر رسائی پاکستانی سیاحوں کو جزیرہ نشیں ملک کی طرف متوجہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاحت کے لیے لوگوں میں کافی دلچسپی موجود ہے اور یہ نئی سہولت اس رجحان کو مزید فروغ دے سکتی ہے۔
کرکٹ اسٹیڈیم اور اکیڈمی کے منصوبے کا تعارف
کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک اہم منصوبے کا ذکر کیا جو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مالدیو میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم قائم کرنے کا مقترحہ منصوبہ ہے جس کے ساتھ ہی ایک کرکٹ اکیڈمی بھی قائم کی جائے گی۔ اس اکیڈمی کا مقصد مقامی نوجوانوں کو بہتر تربیتی سہولیات فراہم کرنا اور انہیں اپنے ہنر کو بہتر بنانے کے مواقع میسر آنے ہوں گے۔ اس منصوبے کے ذریعے مالدیو میں کرکٹ کے شوقین نوجوانوں کو پروفیشنل سطح کی تربیت ملے گی۔ وزیر داخلہ نے اپنے مالدیو ہم منصب کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی تاکہ وہ یہاں کے کھیلوں کے اداروں کا دورہ کر سکیں اور باہمی تعاون کے نئے پہلوؤں پر غور کر سکیں۔
تجارتی مواقع اور انسانی وسائل کی فراہمی
مالدیو کے وزیر سیاحت محمد امین نے تجارتی تعاون کے حوالے سے بھی اہم نکات اٹھائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مالدیو کو مہارت یافتہ اور دیگر کارکنوں کی ضرورت ہے اور وہ پاکستانی کارکنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مالدیو میں تعمیراتی مواد، ادویات اور دیگر مصنوعات کی پاکستان سے درآمد کے مواقع موجود ہیں۔ یہ اشارہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو بڑھانے کی طرف ایک واضح قدم ہے۔ محمد امین نے اسلام آباد کی جدید انفراسٹرکچر، تیز رفتار ترقی، مناظر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی قدرتی دلکشیوں نے انہیں متاثر کیا ہے اور اسلام آباد کو سیاحتی دارالحکومت بننے کا کافی صلاحیت حاصل ہے۔
سیاحتی ڈھانچے میں بہتری اور مستقبل کے اقدامات
دونوں ممالک کے درمیان اس نئے معاہدے کا مقصد سیاحتی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ مالدیو کے وزیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی مشہور شخصیات کی آمد مaldive tourism industry کو نئی جہت دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فنکاروں اور کرکٹرز کی موجودگی سے مaldive میں پاکستانی سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مزید حوصلہ ملے گا۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان ہوابازی کے شعبے میں باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ سیاحوں کے لیے سفر کو مزید آرام دہ اور سستا بنایا جا سکے۔
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