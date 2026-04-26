مالی کے وزیر دفاع سادیو کامارا کی ہلاکت: ملک میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ

مالی کے وزیر دفاع سادیو کامارا فوجی تنصیبات پر حملوں کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں سکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
مالی کے وزیر دفاع سادیو کامارا کی ہلاکت ایک انتہائی المناک واقعہ ہے جس نے پورے ملک میں صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ واقعہ ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر بیک وقت کیے گئے منظم حملوں کے دوران پیش آیا، جس سے ملک کی سکیورٹی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق، دارالحکومت باماکو کے قریب واقع فوجی شہر کیٹی میں سادیو کامارا کے ذاتی گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ ایک روز قبل ہوا تھا اور اس کے بعد وزیر دفاع کے انتقال کی خبر سامنے آئی ہے۔ ذرائع اب تک یہ بتا رہے ہیں کہ مالی کے مختلف حصوں میں بیک وقت حملے کیے گئے جن کا براہِ راست ہدف فوجی مراکز، سیکیورٹی تنصیبات اور فوجی اہلکار تھے۔ حملوں کی مکمل تفصیلات ابھی تک سرکاری طور پر جاری نہیں کی گئیں ہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ یہ حملے انتہائی خطرناک اور پیچیدہ تھے۔ حکام نے فوری طور پر اس واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملک بھر میں سکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ سکیورٹی اہلکاروں نے ملک کے اہم مقامات پر گشت بڑھا دی ہے اور شہریوں کو کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع دینے کی ہدایت کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے مالی میں بڑھتی ہوئی سکیورٹی صورتحال اور مختلف مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مالی گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار ہے، اور مختلف مسلح گروہ ملک کے مختلف حصوں میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا اور حکومت کو کمزور کرنا ہے۔ وزیر دفاع سادیو کامارا کی ہلاکت سے ملک کی سکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے اور حکومت کو اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ مالی کو سکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور مدد کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت کو ملک میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد، بین الاقوامی برادری نے مالی میں دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور حکومت کو اس بحران سے نمٹنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے مالی کو فوجی اور مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ مالی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے طویل المدتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی میں نہ صرف فوجی آپریشنز شامل ہونے چاہئیں، بلکہ سماجی و اقتصادی ترقی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ملک میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے تمام طبقات کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ وزیر دفاع کی شہادت ایک قومی سانحہ ہے اور اس سانحے نے پورے ملک کو غم میں ڈوبو دیا ہے۔ حکومت کو اس سانحے کے بعد ملک میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے مزید سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا.
