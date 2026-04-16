مالیاتی نظام کی ساختی رکاوٹیں ترقی پذیر ممالک کی پالیسی گنجائش کو محدود کر رہی ہیں: محمد اورنگزیب

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاسوں کے موقع پر باروررز پلیٹ فارم کے اجرا کے دوران کہا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام میں ساختی رکاوٹیں قرض لینے والے ممالک کے لیے دستیاب پالیسی گنجائش کو محدود کر رہی ہیں، جس سے ان کی ترقی اور سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ و ریونیو، سینیٹر محمد اورنگزیب نے حالیہ واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے بہار اجلاسوں کے دوران ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ترقی پذیر ممالک شدید قرض وں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جس کا براہ راست اثر ان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت پر پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ بیان باروررز پلیٹ فارم کے اجراء کے موقع پر سامنے آیا، جہاں انہوں نے عالمی مالیاتی نظام میں موجود بنیادی خامیوں اور ان کے اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے
اس بات پر زور دیا کہ بلند شرح سود اور عالمی مالیاتی حالات میں مسلسل سختی جیسے عوامل نے قرض لینے والے ممالک کے لیے معاشی ترقی اور پائیدار نمو کے حصول کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ یہ صورتحال ان ممالک کی مستقبل کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، جس سے ان کی اقتصادی لچک کم ہو رہی ہے۔ اگرچہ اندرونی اصلاحات کا عمل جاری ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی ڈھانچے میں موجود ساختی رکاوٹوں کو ایک بڑی رکاوٹ قرار دیا جو قرض لینے والے ممالک کی پالیسی سازی اور ان پر عملدرآمد کی صلاحیت کو محدود کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ رکاوٹیں ان ممالک کے لیے اپنی معیشت کو سنبھالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں ایک مستقل چیلنج پیش کر رہی ہیں۔ اس موقع پر، محمد اورنگزیب نے باروررز پلیٹ فارم کے قیام کو ایک دیرینہ ضرورت کا حل قرار دیا۔ ان کے مطابق، اب تک قرض لینے والے ممالک کے لیے ایسا کوئی مخصوص اور مؤثر پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جہاں وہ اپنی مشترکہ مشکلات، کامیاب تجربات اور ابھرتے ہوئے خطرات کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کر سکیں۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد قرض لینے والے ممالک کے لیے ایک مشترکہ آواز پیدا کرنا اور عالمی مالیاتی مباحث میں ان کے مؤقف کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ پلیٹ فارم کسی قسم کا نیا مذاکراتی بلاک قائم کرنے کے بجائے، رکن ممالک کی رضاکارانہ شرکت اور قیادت پر مبنی ایک پہل ہے۔ اس کا بنیادی مقصد باہمی سیکھنے، تجربات کے تبادلے اور عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنا ہے۔ وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے کی جانے والی وکالت کو سراہا۔ انہوں نے مصر کی قیادت کی کوششوں کی بھی تعریف کی اور اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت و ترقی (UNCTAD) کی طرف سے فراہم کردہ معاونت کو بھی تسلیم کیا۔ ان کا یہ موقف ان ممالک کی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے جو عالمی مالیاتی نظام کو مزید منصفانہ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سازگار بنانے کی وکالت کر رہے ہیں
