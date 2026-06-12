مالیاتی بل میں تنخواہ یافتہ افراد کے لیے ٹیکس کی شرائط میں اضافہ: چھ سے آٹھ ٹیکس سلbz میں اضافہ، مختلف آمدنی کے شعبوں میں مختلف شرحیں اور مقرر ٹیکس
مالیات ی بل میں تنخواہ یافتہ افراد کے لیے ٹیکس کی شرائط میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے چھ ٹیکس سلbz تھے، اب انہیں آٹھ کر دیا گیا ہے۔ نئی شرحوں میں شامل ہیں: ہر سال کی آمدنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کے درمیان کے لیے 1 فیصد ٹیکس ہو گا، جو 6 لاکھ سے زیادہ آمدنی پر لاگو ہو گا۔ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 11 فیصد ٹیکس اور 6 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس منظور کیا گیا ہے۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 20 فیصد ٹیکس اور 1 لاکھ 16 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس ۔ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 25 فیصد ٹیکس اور 3 لاکھ 16 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس ۔ 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی کے لیے 29 فیصد ٹیکس اور 5 لاکھ 41 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس ۔ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 32 فیصد ٹیکس اور 9 لاکھ 76 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس ۔ 70 لاکھ سے زیادہ سالانہ آمدنی والوں کے لیے 35 فیصد ٹیکس اور 14 لاکھ 24 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس منظور کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں مالیات ی بل کے ذریعے متعارف کرائی گئی ہیں.
مالیاتی بل میں تنخواہ یافتہ افراد کے لیے ٹیکس کی شرائط میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے چھ ٹیکس سلbz تھے، اب انہیں آٹھ کر دیا گیا ہے۔ نئی شرحوں میں شامل ہیں: ہر سال کی آمدنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کے درمیان کے لیے 1 فیصد ٹیکس ہو گا، جو 6 لاکھ سے زیادہ آمدنی پر لاگو ہو گا۔ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 11 فیصد ٹیکس اور 6 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس منظور کیا گیا ہے۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 20 فیصد ٹیکس اور 1 لاکھ 16 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس۔ 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 25 فیصد ٹیکس اور 3 لاکھ 16 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس۔ 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی کے لیے 29 فیصد ٹیکس اور 5 لاکھ 41 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس۔ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی والوں کے لیے 32 فیصد ٹیکس اور 9 لاکھ 76 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس۔ 70 لاکھ سے زیادہ سالانہ آمدنی والوں کے لیے 35 فیصد ٹیکس اور 14 لاکھ 24 ہزار روپے کا مقرر ٹیکس منظور کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں مالیاتی بل کے ذریعے متعارف کرائی گئی ہیں
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