مانچسٹر: شوہر نے بیوی کو نشہ دے کر 9 مردوں کے حوالے کیا، 20 سال قید کی سزا
مانچسٹر کراؤن کورٹ میں سماعت کے دوران سامنے آیا کہ ایک شوہر نے بیوی کو نشہ آور ادویات دے کر اسے بے ہوش کیا اور اسے نو مردوں کے حوالے کر دیا۔ اس مقدمے میں ملزمان کو 20 سال قید کی سخت سزا دی گئی ہے۔
برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قائم مانچسٹر منشل سٹریٹ کراؤن کورٹ میں ایک انتہائی سنگین جنسی جرائم کے مقدمے کی سماعت جاری ہے جس میں ایک شوہر پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو نشہ آور ادویات دے کر بے ہوش کیا اور اسے نو دیگر مردوں کے حوالے کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے ابتدائی دلائل دیتے ہوئے ایڈووکیٹ لوئز اوکلے نے عدالت کو بتایا کہ متاثرہ خاتون پر مسلسل جنسی تشدد اور ریپ کے واقعات پیش آتے رہے۔
مقدمے کی بنیادی تفصیلات اور شواہد
عدالت کو سامنے آنے والے شواہد سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ متاثرہ خاتون، جو ساٹھ برس کی ہیں، ان برسوں میں یہ سمجھتی رہیں کہ ان کے شوہر کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں رہا۔ حقیقت میں ان کا شوہر ان کی رضامندی کے بغیر ان پر قابض رہا اور انہیں مختلف ادویات کا استعمال کروا کر مکمل طور پر بے ہوش کیا۔ ان بے ہوشی کی حالت میں ان کے ساتھ نہ صرف اس کا شوہر بلکہ اجنبی مردوں نے بھی جنسی استھمال کیا۔Also readKimi Antonelli becomes youngest F1 world champion at 20
پولیس کی تحقیقات کے دوران ملزم شوہر کا سام سنگ گلیکسی موبائل فون قبضے میں لیا گیا جسے استغاثہ نے جرم کا ذخیرہ قرار دیا۔ اس فون سے دس لاکھ سے زیادہ تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئیں جو کہ اس خاندان کے اندر پیش آنے والے ظلم کا منظر نامہ پیش کرتی ہیں۔ ان فائلوں نے پولیس کو مجرموں کے رویے اور منصوبہ بندی کی مکمل تفصیلات فراہم کیں۔
ملزمان کی شناخت اور ان کے الزامات
مقدمے میں کل نو مردوں پر الزامات عائد کیے گئے ہیں جن میں سے چار ملزمان پہلے ہی متعدد جرائم کا اعتراف کر چکے ہیں جبکہ دیگر پانچ ملزمان نے تمام الزامات سے انکار کیا ہے۔ استغاثہ کی فہرست میں شامل ملزمان میں 43 سالہ پیرامیڈک جوناتھن کرک، 59 سالہ ٹیکسی ڈرائیور فلپ وائلڈ، اور 42 سالہ شوقیہ فٹبال کوچ ایلن کیلن شامل ہیں۔
اس فہرست میں مزید 28 سالہ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ملازم محمد صابر، 31 سالہ جارڈن والیس، 37 سالہ شیٹ میٹل ورکر رچرڈ ٹاؤن سینڈ، اور 70 سالہ ریٹائرڈ رابرٹ سٹیورٹ بھی شامل ہیں۔ دو دیگر افراد ڈینیل رینر اور ڈیوڈ گریوز کو مبینہ طور پر سہولت کاری کرنے والے ملزمان قرار دیا گیا ہے جنہوں نے براہِ راست جائے وقوعہ پر موجودگی کے باوجود معاونت فراہم کی۔
عدالتی کارروائی اور جیوری کی ہدایات
مقدمے کے آغاز سے قبل ٹرائل جج مورس گرین نے جیوری کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ ایسے شواہد دیکھیں گے جو انسانی جذبات کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور صدمے والے ثابت ہوں۔ جج نے وضاحت کی کہ یہ کیس صرف جنسی تشدد کا نہیں بلکہ ایک گہرے نفسیاتی کنٹرول اور پیشہ ورانہ استھمال کا بھی کیس ہے۔
ایڈووکیٹ لوئز اوکلے نے جیوری کو مشورہ دیا کہ وہ مقدمے کے دوران سننے والی غیر روایتی جنسی سرگرمیوں اور 'سوئنگنگ' جیسے تصورات کو ایک علیحدہ پس منظر میں رکھیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ ملزمان نے متاثرہ خاتون کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی رضامندی کے تحت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نشہ آور ادویات کی وجہ سے ہوشیار نہ تھی۔
نتیجہ اور سزا کا اعلان
مانچسٹر عدالت نے اس سنگین مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم شوہر کو 20 سال قید کی سزا سنی ہے۔ یہ سزا اس بنیاد پر دی گئی کہ شوہر نے اپنی بیوی کی زندگی کو تباہ کیا اور اسے ایک بے جان جسم کے طور پر استعمال کیا۔ دیگر ملزمان کے مقدمات کی سماعت جاری ہے جو اس طویل اور پیچیدہ قانونی عمل کا حصہ ہیں۔
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