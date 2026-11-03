مانچسٹر: شوہر نے بیوی کو نشہ دے کر اجنبیوں کے حوالے کیا، 10 لاکھ ویڈیوز برآمد
مانچسٹر عدالت میں مقدمہ: شوہر نے بیوی کو بے ہوش کرکے اجنبی مردوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کو 10 لاکھ تصاویر اور ویڈیوز ملیں۔ نو ملزمان کی سماعت جاری ہے۔
برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ایک انتہائی سنگین جنسی جرم کی تحقیقات سامنے آئی ہیں جہاں ایک 60 سالہ شخص پر اپنی بیوی کو نشہ آور ادویات فراہم کرکے بے ہوش کرنے اور پھر اسے اجنبی مردوں کے سپرد کرنے کا الزام ہے۔ پولیس نے ملزم کا موبائل فون قبضے میں لیا تو اس میں اس کی بیوی کی 10 لاکھ سے زیادہ تصاویر اور ویڈیوز برآمد ہوئیں۔ یہ منظر عام پر آنے کے بعد استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ متاثرہ خاتون طویل عرصے تک اس کربناک سلسلے سے واقف نہیں تھی۔
جرائم کی تفصیلات اور ریکارڈ
استغاثہ کے مطابق متاثرہ خاتون گزشتہ نو برس سے یہ یقین کرتی رہی کہ ان کی ازدواجی زندگی میں جنسی تعلق قائم نہیں ہوا لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی۔ ملزم شوہر نے ایک جانب خوشحال گھریلو زندگی کا ڈھنگ اپنایا جبکہ دوسری جانب وہ بیوی کو بے ہوش کرکے مختلف مردوں کو گھر بلاتا تھا۔ ان واقعات کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی تھیں جو بعد ازاں پولیس کو برآمد ہوئیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
تحقیقات کا آغاز اور ٹیلیگرام گروپ
تحقیقات اکتوبر 2025 میں شروع ہوئیں جب خفیہ صحافیوں نے ٹیلیگرام کے ایک نجی گروپ میں بے ہوش خواتین پر جنسی حملوں کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں۔ بعد ازاں ایک صارف کی شناخت متاثرہ خاتون کے شوہر سے منسلک فون نمبر کے ذریعے ہوئی۔ تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزم شوہر نے ابتدا میں آن لائن اپنی ہی بیوی بن کر گفتگو کرتا رہا تھا تاہم یہ سلسلہ بہت جلد ختم ہوگیا۔
ملزمان کی تعداد اور الزامات
شوہر 62 جرائم کا اعتراف کر چکا ہے، جبکہ چار دیگر افراد بھی مختلف جرائم قبول کرچکے ہیں۔ اب نو ملزمان کو عدالت میں مقدمے کا سامنا ہے جن میں ایک پیرامیڈک، ٹیکسی ڈرائیور اور شوقیہ فٹبال کوچ بھی شامل ہیں۔ تمام نو ملزمان الزامات سے انکار کر رہے ہیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعات باہمی رضامندی سے ہونے والی سرگرمیاں نہیں بلکہ واضح جنسی جرائم تھے۔
متاثرہ خاتون کی شناخت اور قانونی پہلو
مانچسٹر کے اس مقدمے میں متاثرہ خاتون خود منظرعام پر نہیں آئیں اس لیے قانونی اور صحافتی تقاضوں کے تحت اس کی شناخت خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ فرانس میں بھی 2024 کو ایسا ہی ایک مقدمہ سامنے آیا تھا جس میں شوہر پر بیوی کو نشہ دے کر بے ہوش کرنے اور اجنبی مردوں کو زیادتی کے لیے گھر بلانے کا الزام ثابت ہوا۔
فرانس کے کیس سے موازنہ
فرانس والے کیس میں متاثرہ خاتون نے اپنی شناخت ظاہر کرنے اور مقدمے کی کھلی سماعت کا فیصلہ کیا تاکہ ایسے جرائم پر معاشرے میں بحث ہو سکے۔ اس کے برعکس مانچسٹر کے معاملے میں خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مقدمے کی سماعت جاری ہے اور عدالت مزید ثبوتوں کی بنیاد پر حتمی فیصلہ سنائے گی۔
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