مانگا منڈی: بچوں سے زیادتی کے ملزم کی فائرنگ میں زخمی ہونے کی خبر

لاہور کے مانگا منڈی میں بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں مطلوب ملزم عیش بہادر کی گرفتاری کے لئے چھاپہ مارا گیا۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ملزم فائرنگ سے زخمی ہوگیا۔ تفتیش میں ملزم نے 35 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔
لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں بچوں سے زیادتی کے سنگین مقدمات میں ملوث اور پولیس کے لئے انتہائی مطلوب ملزم عیش بہادر کی گرفتاری کے لئے سی سی ڈی چوہنگ نے ایک انتہائی خطرناک اور پرجوش چھاپہ مارا، جس کے نتیجے میں ملزم فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ مانگا منڈی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں سی سی ڈی چوہنگ کی ٹیم نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کو انجام دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق، جب ٹیم ملزم کی گرفتاری کے لئے پہنچیں تو ملزم نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی جانب سے گھیر بندی کے بعد، ملزم نے اپنی جان بچانے اور گرفتاری سے بچنے کے لئے انتہائی خطرناک قدم اٹھایا۔ حکام کے مطابق، پولیس کے قریب آنے پر ملزم عیش بہادر نے اپنی جیب سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے پستول اس کے ہاتھ میں ہی چل گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم کو طبی امداد فراہم کرنے کے لئے ہسپتال منتقل کیا۔ سی سی ڈی چوہنگ کے مطابق، ملزم عیش بہادر مانگا منڈی کے مقدمہ نمبر 806/26 میں پولیس کو مطلوب تھا اور اس پر بچوں سے زیادتی کے سنگین الزامات عائد تھے۔ تفتیش کے دوران، ملزم نے خود ہی بچوں کے ساتھ زیادتی کی 35 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک اور دلخراش انکشاف ہے۔ ملزم کے اعتراف ات سے اس کے جرائم کی وسعت اور سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پولیس اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے تاکہ تمام حقائق کو منظر عام لایا جا سکے اور ملزم کو قانون کے مطابق سزادی جا سکے۔ اس واقعہ کے بعد، علاقے میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے گشت بڑھا دی گئی ہے تاکہ شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پولیس نے عوام الناس کو یقین دلایا ہے کہ وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گی تاکہ ایسے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے جو معاشرے کے لئے خطرہ ہیں۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 35 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کردیااسلام آباد : الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 35 اراکین کو ڈی نوٹی فائی کردیا اور مزید 35 حلقوں کو خالی قرار دے دیا۔
Read more »
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35، 35 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ - ایکسپریس اردوقیمتوں کا فوری اطلاق فی الفور کیا جارہا، وفاقی وزیر خزانہ
Read more »
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 35 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35، 35 روپے فی لیٹر اضافہ کردیا گیا جس کا اطلاق فی الفور نافذ العمل ہوگا. وفاقی وزیر خرانہ اسحاق ڈار نے پریس
Read more »
’مریم نواز کی آمد پر غریبوں کو 35، 35 روپے کی سلامی دی گئی‘’مریم نواز کی آمد پر غریبوں کو 35، 35 روپے کی سلامی دی گئی‘ ARYNewsUrdu
Read more »
لیاری گینگ وار کے 2 ملزمان کو 35 سال قید کی سزاصوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان کو 35، 35 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔
Read more »
کراچی میں کرنٹ لگنے سے شہریوں کی اموات، کے الیکٹرک پر بھاری جرمانہ عائدنیپرا نے تمام متاثرہ خاندانوں کو 35، 35 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، متاثرہ خاندان کے ورثاء کو ملازمت دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے
Read more »