ماورہ حسین کو امیر گیلانی کی جانب سے آئی فون 18 پرو میکس تحفے میں ملا
اداکارہ ماورہ حسین نے شوہر امیر گیلانی کی جانب سے آئی فون 18 پرو میکس تحفے پانے پر سوشل میڈیا پر اپنی نئی تصاویر شیئر کیں جس پر مداحوں نے خوشی کا اظہار کیا۔
پاکستانی اداکارہ ماورہ حسین نے اپنی ذاتی سوشل میڈیا اسٹوریز اور پوسٹس کے ذریعے ایک بڑا خبردار اپڈیٹ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر اور معروف اداکار امیر گیلانی نے انہیں آئی فون 18 پرو میکس تحفے میں دیا ہے۔ اس خصوصی تحفے کو لے کر ماورہ حسین نے انسٹاگرام پر کچھ خاص اور دلچسپ انداز میں فوٹو شوٹ کروایا ہے جس میں وہ نئے فون کے ساتھ کچھ منفرد انداز میں نظر آ رہی ہیں۔
ماورہ حسین کے فوٹو شوٹ کی تفصیلات
اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے مزاحیہ اور جذباتی انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ جب آپ کا شوہر آپ کو نیا فون تحفے میں دیتا ہے تو ایسی صورت حال میں فوٹو شوٹ کروانا لازمی ہوتا ہے۔ ان کی یہ پوسٹ ان کے مداحوں میں کافی مقبول ہوئی جہاں انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔Also readبنگلادیش کی پاگلا مسجد میں ریکارڈ عطیات برآمد
تصاویر میں ماورہ حسین ایک پیلے رنگ کے پولکا ڈاٹ والے ٹاپ میں دکھائی دے رہی ہیں جسے انہوں نے سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ ملا کر پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے مختلف کونوں اور مقامات پر یہ تصاویر کھنچوائیں تاکہ نئے فون کے استعمال اور اس کے ڈیزائن کو بہترین انداز میں پیش کیا جا سکے۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماورہ حسین نے ان تصاویر میں اپنے شوہر امیر گیلانی اور اپنے بچے کی کوئی بھی تصویر شامل نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ذاتی وقت اور شوہر کے تحفے کو الگ رکھتے ہوئے صرف اپنی ہی تصویر پیش کی ہے جس میں وہ خوشگوار لمحات کا اشتراک کر رہی ہیں۔ ان کا یہ انتخاب ان کے مداحوں اور سوشل میڈیا یوزرز میں کافی بحث کا باعث بنا ہے۔
مداحوں کی جانب سے ردعمل اور جھگڑا
ماورہ حسین کی یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور ان کے مداحوں نے اس تحفے پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امیر گیلانی دوسرے لوگوں کے لیے معیار بہت بلند کر رہے ہیں کیونکہ ایسا تحفہ ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ اس تبصرے پر ماورہ حسین نے جواب دیا کہ یہ بات انہیں کافی جذباتی کر دیتی ہے کیونکہ یہ ان کے شوہر کا پیار اور احترام کا اظہار ہے۔
اسی دوران دوسری معروف اداکارہ منال خان نے بھی ماورہ حسین کو اس شاندار تحفے پر مبارک باد دیں اور ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیا۔ ان کے مداحوں نے بھی اس خوشگوار خبر پر انہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی جوڑی کو اس نئے تجربے کے لیے مبارکباد دی۔
جوڑی کی ذاتی زندگی اور مستقبل کے منصوبے
واضح رہے کہ ماورہ حسین اور امیر گیلانی کی شادی فروری 2025 میں ہوئی تھی جو کہ ابھی کافی عرصہ قبل کا واقعہ ہے۔ ان کی شادی نے ان دونوں کے مداحوں کے لیے ایک نیا باب کھولا اور ان کی ذاتی زندگی میں موجود نئی تبدیلیوں پر لوگ بڑی توجہ سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اسی طرح ستمبر 2026 میں ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی جس نے ان کی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی لائی ہے۔ اب جبکہ وہ ایک نئے والدین کے طور پر اپنے کردار میں ڈھل چکے ہیں، یہ تحفہ ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بنا ہے۔
اس واقعے نے نہ صرف ماورہ حسین کے مداحوں بلکہ پورے پاکستانی سوشل میڈیا کمیونٹی کو بھی خوش کیا ہے۔ امیر گیلانی کی جانب سے کی گئی یہ کارروائی ان کے مداحوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے اور لوگ اسے ان کی شادی شدہ زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلیوں میں سے ایک کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
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