ماورائی تجربات کی سائنسی وضاحت: پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور کا تجزیہ
یونیورسٹی آف ویسٹ جارجیا کی پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور ماورائی تجربات کی سائنسی حقیقت اور دماغی عمل کی وضاحت کرتی ہیں۔
امریکہ کی یونیورسٹی آف ویسٹ جارجیا سے وابستہ ماہرِ نفسیات پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور کا کہنا ہے کہ لوگ ایسے تجربات سے گزرتے ہیں جنہیں وہ مافوق الفطرت سمجھتے ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ یہ تجربات افراد کے لیے ذاتی طور پر بالکل حقیقی ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ اصطلاح عام طور پر ان واقعات کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی فی الحال سائنس کے پاس کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔
ماورائی تجربات کی سائنسی بنیادیں
پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور بتاتی ہیں کہ جب انسان کسی مافوق الفطرت قوت یا ماورائی چیز کا تجربہ کرتا ہے تو اس وقت ان کے دماغ میں کئی طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے کئی تجربات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان پوری طرح بیدار نہیں ہوتا اور اس کا دماغ معمول سے مختلف انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
اس کیفیت میں انسان کے اپنے خیالات اور باہر ہونے والی چیزوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یوں اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے، وہ حقیقت ہے یا اس کے ذہن کا خیال۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی جانب سے پیش کی گئی اس تفصیل میں ماہرین نے اس بات کی طرف خصوصی توجہ دی ہے کہ یہ تجرباتی صورتحال دماغی فعل میں تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔
سلیپ پیرالسس اور دیگر حقائق
اسی دوران بعض لوگوں کو 'سلیپ پیرالسس' بھی ہو سکتا ہے، جس میں انسان کا جسم عارضی طور پر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ حالت اکثر نیند اور جاگنے کے درمیان کے وقفے میں پیش آتی ہے جب دماغ جاگ جاتا ہے لیکن جسمانی عضلات اب بھی نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔
سنہ 2011 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق عام آبادی کے 7 فیصد افراد اس قسم کے تجربات سے گزرتے ہیں۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی ان کہانیوں سے، جن میں بھوت اپنے زندہ رشتہ داروں پر انحصار کرتے تھے، لے کر چارلس ڈکنز کے 'اے کرسمس کیرول' تک، انسانی تاریخ بھوتوں اور ماورائی مخلوقات کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔
ذہنی تصورات اور حقیقت کا تعین
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب دماغ معمول کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا تو ادراک کی یہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں شخص کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا سے رابطے میں ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اس کے اپنے دماغی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔
بی بی سی اردو کی جانب سے فراہم کی گئی اس معلومات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور نیوز الرٹس حاصل کرنے کے طریقے بھی میسر ہیں۔ تاہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ تمام تجربات ذہنی اور جسمانی صحت کی عارضی کیفیت کا نتیجہ ہیں نہ کہ کسی فوق الفطرت قوت کی۔
آغازیہ سیاق و سباق اور مستقبل کا نقطہ نظر
یونیورسٹی آف ویسٹ جارجیا کے شعبۂ نفسیات میں کرسٹین سممنڈز مور کی تحقیقات کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ ان تجربات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ کرنے والے افراد کی ذہنی کیفیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انہیں بہتر طریقے سے رہنمائی دی جا سکے۔
برطانیہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی نئی شرائط کا ذکر بھی بعض سیاق و سباق میں آتا ہے، لیکن سائنسی حقیقت یہ ہے کہ ماورائی تجربات کا تعلق دماغی افعال سے ہے۔ عام آبادی کے 7 فیصد افراد کے لیے یہ تجربہ حیرت انگیز ہو سکتا ہے لیکن طبی طور پر اس کی وضاحت ممکن ہے۔
نیوز الرٹس، تحقیقاتی اور تفصیلی رپورٹس ایک ہی جگہ پر حاصل کرنے کے لیے بی بی سی اردو ایڈیشن کا انتخاب کرنا بہتر ہے۔ تاہم، جب بات ماورائی تجربات کی ہو تو پروفیسر کرسٹین سممنڈز مور کا موقف واضح ہے کہ یہ سب کچھ دماغی عمل کا حصہ ہے اور اسے سائنسی انداز میں سمجھنا ضروری ہے۔
اس تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسے تجربات کو غیر معمولی ہونے کے بجائے دماغی فعالیت کے تحت آتے ہوئے واقعات کے طور پر دیکھیں۔ یونیورسٹی آف ویسٹ جارجیا کے اس تحقیقی کام نے ماورائی تجربات کی سائنسی وضاحت کو مزید مستحکم کیا ہے۔
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