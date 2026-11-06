ماورا حسین اور امیر گیلانی نے کرسٹیانو رونالڈو کے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ پر جذباتی خراج تحسین پیش کیا
پاکستانی اداکارہ ماورا حسین اور ان کے شوہر امیر گیلانی نے کرسٹیانو رونالڈو کی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پر ایک جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے ان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
پاکستانی اداکارہ مورا حسین اور ان کے شوہر اداکار امیر گیلانی نے پورچگل کے فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو کی انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر گہرے جذباتی ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ دونوں نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے ایک دل کو چھو لینے والا پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے کھیل کے اس عظیم ترین ستارے کے سفر اور اس کے میراث کے لیے اپنی گہری تعظیم کا اظہار کیا۔
رونالڈو کی ریٹائرمنٹ کا جذباتی ردعمل
مورا حسین نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا دل لاکھ ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور وہ ہمیشہ جانتی تھیں کہ یہ دن انہیں روئے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگرچہ وہ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے تیار تھیں لیکن پھر بھی وہ اس لمحے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھیں۔ ان کے مطابق، کھلاڑی کو کھیل کے میدان سے الگ دیکھنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔Also readBabar Azam's Viral Angry Reaction After Dismissal
انہوں نے مزید لکھا کہ اس کھلاڑی کی جادوئی کارکردگی کی کوئی مثال نہیں ملے گی اور ہمیشہ نہیں ملے گی۔ مورا نے اپنے پیغام میں یہ بھی واضح کیا کہ ہمیں قسمت سے اس دور میں جینے کا فخر حاصل ہے جہاں انہوں نے فٹبال کی تعریف کو بدل دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ نام فٹبال سے کم اور کھیل کے روح سے زیادہ تھا۔
ای میل گیلانی کی جانب سے احترام کا اظہار
امیر گیلانی نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کرسٹیانو رونالڈو کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنی انسٹاگرام اسٹوریز کے ذریعے ایک دل سے نکلے ہوئے پیغام میں ان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ فٹبال کے اس عظیم ستارے نے نہ صرف اپنے کھیل بلکہ پوری دنیا کے مداحوں کے دل جیتے ہیں۔
کھیل سے محبت کرنے والی اس سیلیبریٹی جوڑی نے فٹبال کے اس اساطیری حملہ آور کے ساتھ مداحوں کے عالمی سطح پر پائے گئے جذباتی تعلق کو اجاگر کیا۔ ان کی جانب سے شیئر کیا گیا ویڈیو کرسٹیانو رونالڈو کی انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کا تھا جو مداحوں کے لیے ایک بڑے صدمے کا باعث بنا۔
کھیل کی تاریخ میں ایک نئی باب کی اختتام
مورا حسین نے اپنے پیغام میں یہ بھی یاد دلاتے ہوئے کہ فٹبال کا اسٹار کس طرح اپنی ابتدائی کیریئر سے لے کر عالمی شہرت تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اس کے ابتدائی دنوں سے لے کر اب تک کے تمام اہم لمحات کو دیکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد فٹبال میں کئی ایسے خلا پیدا ہوں گے جو پورے نہیں ہو سکیں گے۔
دنیا بھر کے مداحوں کا جذباتی رشتہ
امیر گیلانی نے بھی اپنے پیغام میں اس بات کی تصدیق کی کہ کھیل کے اس اساطیری ستارے کے چلے جانے کے بعد دنیا بھر میں فٹبال کی دنیا میں ایک نئی باب کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑی نے نہ صرف اپنی کارکردگی بلکہ اپنی محنت اور لگن سے نئی نسل کو متاثر کیا ہے۔
مورا حسین کے جذباتی الفاظ ان پوری نسل کا عکس ہیں جس نے فٹبال کے میدان میں کرسٹیانو رونالڈو کو عروج پر دیکھا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کھلاڑی کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے کارنامے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔
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