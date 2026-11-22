ماڈی پور میں ٹرالر حادثہ: 1 ہلاک 7 زخمی، ڈرائیور گرفتار
ماڈی پور میں ٹرالر حادثے میں ایک شخص ہلاک اور سات زخمی ہوئے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری طرف سائٹ میں مزدا ٹرک حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے۔
ماڈی پور تھانے کے دائرہ اختیار میں واقع ماڑی پور گریکس کے قریب ہاکس بے کے نزدیک پیش آنے والے سنگین ٹریفک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جبکہ سات افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تیز رفتار ٹرالر کی وجہ سے پیش آیا جس نے رکشے سمیت متعدد دیگر گاڑیوں کو ٹکر ماری۔ حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت 23 سالہ عقیل ولد گلزار کے طور پر ہوئی ہے۔
زخمی ہونے والوں میں 35 سالہ رفیق ولد عظیم، وصی اللہ ولد خیر، 35 سالہ رحمان، 20 سالہ بلال ولد شیرین زادہ، 21 سالہ اکرام ولد عمر خطاب، 19 سالہ رضوان ولد جہانزیب اور 20 سالہ ارشد ولد گل محمد شامل ہیں۔ ایس ایچ او ماڑی پور عنصر اقبال نے تصدیق کی کہ ٹرالر کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا جس میں ٹرالر نے ایک رکشے کو روندتے ہوئے دوسری گاڑی سے بھی ٹکراؤ کیا تھا۔Also readPM Shehbaz Sharif set for three-day Russia visit on November 30
متاثرین کی نقل مکانی اور پولیس کی کارروائی
ایڈھی ایمبولینسوں کے ذریعے ہلاک و زخمی تمام افراد کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا تاکہ انہیں فوری طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ پولیس فورسز نے حادثے کے فوری بعد موقع پر پہنچ کر تفتیش کا عمل شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ٹرالر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور متعلقہ گاڑی کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔
پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ حادثے کی نوعیت اور اس کی وجوہات کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ ایس ایچ او ماڑی پور نے وضاحت کی کہ جاں بحق اور زخمی تمام افراد اسی رکشے میں سوار تھے جو حادثے کا شکار ہوا۔ صورتحال اب کنٹرول میں ہے اور مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
سائٹ ایریا میں دوسرا ٹریفک حادثہ اور فرار ملزم
اسی دوران سائٹ اے تھانے کے علاقے سمنس چورنگی کے قریب پیش آنے والے ایک اور ٹریفک حادثے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں آٹے کی بوریوں سے لدے ایک لوڈ مزدا ٹرک نے سیون سیٹر رکشے کو ٹکر ماری تھی۔ یہ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب ٹرک رانگ وے جاتا ہوا رکشے سے ٹکرایا۔
حادثے کے بعد فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے زخمیوں کو سول اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم، اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی شناخت ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے کے فوراً بعد لوڈ مزدا ٹرک کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔
مطلوبہ ملزم کی تلاش اور دیگر اہم خبریں
پولیس نے سائٹ ایریا میں فرار ہونے والے مزدا ٹرک کے ڈرائیور کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں تاکہ انہیں جلد از جلد حراست میں لیا جا سکے۔ دوسری جانب، عالمی منڈی میں روئی کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستان میں معیاری کپاس کی قلت کے باعث نرخ مستحکم ہیں۔ علاوہ ازیں، علاقہ پولیس اور شاہین فورس کا مسلح ڈاکوؤں سے ہونے والے مقابلے میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔
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