ماہرہ خان کا حمل اور زچگی میں مثبت رویے پر اہم پیغام
اداکارہ ماہرہ خان نے حمل اور زچگی کے دوران خواتین کے ساتھ ملنے والے سلوک پر روشنی ڈالتے ہوئے سماجی رویوں میں تبدیلی کی اپیل کی ہے۔
پاکستان کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے اپنی ذاتی زندگی کے اہم ترین مرحلے کا حوالہ دیتے ہوئے حمل اور زچگی کے دوران خواتین کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ایک گہرا اور اہم پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک عورت کی زندگی کا یہ انتہائی حساس دور ہوتا ہے جہاں اسے اپنے اردگرد کے لوگوں سے محبت، احترام اور مکمل تعاون کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس دوران خواتین کے ساتھ کیے جانے والے رویے کا اثر ان کی ذہنی حالت پر گہرا پڑتا ہے اور وہ اس بات کو اپنی زندگی بھر نہیں بھول پاتیں۔
ماہرہ خان کا حمل کا اعلان اور تنقیدی سوالات
اس بات کا ذکر اس وقت سامنے آیا جب ماہرہ خان چالیس سال کی عمر میں اپنے دوسرے بچے کی آمد کی منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے بیٹے اذلان کو جنم دیا تھا جو ان کے شوہر سلیم کریم کی پہلی اولاد ہے۔ تاہم، چالیس سال کی عمر میں دوبارہ ماں بننے کا اعلان کرنے کے بعد انہیں مختلف حلقوں سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ان کی عمر کو حوالہ بنا کر برہمی کا اظہار کیا، لیکن ماہرہ خان نے ان منفی آوازیوں کے بجائے اپنے مداحوں اور خاندان کے ارکان کی جانب سے ملنے والی بے پناہ محبت اور دعاؤں پر توجہ مرکوز رکھی۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
زچگی کے دوران سماجی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت
ماہرہ خان نے اپنے انسٹاگرام پیغام میں بالواسطہ طور پر ان لوگوں کو مخاطب کیا جن کا رویہ حمل کے دوران اور زچگی کے بعد خواتین کے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت جسمانی اور ذہنی طور پر انتہائی کمزور اور نازک محسوس کرتی ہے۔ لہذا، اس کے گرد موجود خاندان اور معاشرے کو اس کی حمایت کرنا چاہیے نہ کہ اسے ذہنی دباؤ کا شکار بنانا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس دور میں ملنے والی اچھائی اور تعاون کی یادیں عورت کے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتی ہیں۔
شوہر سلیم کریم کے ساتھ اٹوٹ رشتہ
اداکارہ نے اپنی ذاتی زندگی کے اس خوشگوار مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شوہر سلیم کریم کے ساتھ اپنے رشتے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وہ ان دنوں اپنی ذاتی زندگی کی ایک بہترین مثال پیش کر رہی ہیں جہاں خاندانی حمایت اور مثبت ماحول ان کی ذہنی سکون کی بنیاد ہے۔ ماہرہ خان نے اپنی پوسٹ میں واضح کیا کہ وہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتی ہیں جو حمل کے دوران یا پیدائش کے بعد خواتین کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ ایسا رویہ نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ صحت مند خاندانی ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔
خواتین کی صحت اور ذہنی سکون کے تحفظ
اس مہم کا مقصد معاشرے میں خواتین کے لیے ایک آجاہ اور سپورٹو نظام قائم کرنا ہے۔ ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ اگر معاشرہ حمل اور زچگی کے دوران خواتین کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھے تو یہ خواتین کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی پرورش کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ ہر خواتین کا تجربہ مختلف ہوتا ہے لیکن احترام اور ہمدردی کا رویہ ہر صورت میں اپنانا چاہیے۔ ان کی یہ آواز آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے جہاں نفسیاتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
سوشل میڈیا پر مثبت ردعمل اور مداحوں کا تعاون
ماہرہ خان کے اس پیغام کو سوشل میڈیا پر بہت سراہا جا رہا ہے۔ ان کے مداحوں نے ان کی بےباک آواز کو سراہتے ہوئے لکھا کہ ایسے پیغامات معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ جن لوگوں نے ابتدائی طور پر تنقید کی تھی، اب وہ بھی ان کی صحت کی خواہش مند ہیں۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ مشہور شخصیات اپنے ذاتی تجربات کے ذریعے معاشرتی رویوں میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ماہرہ خان کی یہ کوشش نہ صرف ان کے مداحوں بلکہ عام عوام میں بھی بیداری پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔
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