ماہرہ خان کی ہارورڈ یونیورسٹی میں شرکت: ایک یادگار اور جذباتی تجربہ

اداکارہ ماہرہ خان نے ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستان کانفرنس میں شرکت کو ایک گہرا یادگار اور جذباتی تجربہ قرار دیا۔ انہوں نے اس اہم موقع پر اپنے ملک کی نمائندگی کرنے پر فخر کا اظہار کیا اور طلباء کے گرم جوشی بھرے استقبال کو سراہا۔
اداکارہ ماہرہ خان نے حال ہی میں مشہور زمانہ ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستان کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے اس اہم شرکت کو ایک نہایت یادگار اور جذباتی تجربہ قرار دیا جسے وہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گی۔ اداکارہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس لمحے کا گہرا اثر ان کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا ہے۔ اس خصوصی تقریب میں سیاست، کاروبار اور تعلیم کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ پاکستان سٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی میزبانی میں منعقدہ اس اقدام کا مقصد جنوبی ایشیائی ملک کو درپیش اہم
مسائل پر بحث کرنا تھا۔ اداکارہ نے بتایا کہ کچھ خواب دیکھے جاتے ہیں جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی معنی خیز اور نادر مواقع پر غیر متوقع طور پر پورے ہو جاتے ہیں۔ ماہرہ نے کہا کہ انہیں کانفرنس میں بات کرنے پر واقعی فخر محسوس ہوا کیونکہ وہ خود کو اور اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ ستارے نے ذکر کیا کہ طلباء کی جانب سے ملے گرم جوشی بھرے استقبال نے، شدید سرد موسم کے باوجود، اس گفتگو کو مزید خاص بنا دیا۔ ماہرہ کے ساتھ دیگر معروف شخصیات بھی موجود تھیں، جن میں ڈیزائنر حسن شہریار یاسین اور موسیقار فیصل کپادیا شامل تھے۔ نیویارک میں مقیم فیشن ڈیزائنر فراز زیدی نے بھی سامعین کے ساتھ اپنے منفرد تخلیقی سفر کو بانٹنے کے لیے شرکت کی۔ ماہرہ خان نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا، جسے انہوں نے بہت سی کہانیاں اور خیالات کے ایک ناقابل فراموش تبادلے سے تعبیر کیا۔ ماہرہ نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ان کی یہ شرکت ان نادر لمحات میں سے ایک تھی جو کسی شخص کو بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنا ان کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا۔ یہ موقع صرف ایک تقریب کا حصہ بننا نہیں تھا بلکہ یہ ان کے لیے ایک تجربہ تھا جس نے ان کے خیالات اور نقطہ نظر کو وسعت دی۔ ماہرہ نے بتایا کہ وہاں موجود طلباء کے جوش و جذبے اور ان کے سوالات نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہیں احساس دلایا کہ وہ کس طرح اپنے ملک کی نوجوان نسل کے لیے ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے مل کر پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو کہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ اس کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ماہرہ کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ وہ اس طرح کے ایک اہم فورم کا حصہ بنیں۔ یہ تجربہ ان کے کیریئر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور انہیں مستقبل میں مزید بہتر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کانفرنس کے دوران جو بحثیں ہوئیں وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ دیگر شرکاء اور سامعین کے لیے بھی معلومات افزا تھیں۔ یہ حقیقت کہ ہارورڈ جیسی بین الاقوامی یونیورسٹی میں پاکستان کے مسائل پر بات ہو رہی تھی، خود میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ ماہرہ خان نے اس کانفرنس کو ایک انمول موقع قرار دیا جو انہیں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے اور وہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اس کانفرنس کے منتظمین کا خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اتنے منظم اور کامیاب طریقے سے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ ماہرہ کے مطابق، اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے انہیں اپنے ملک کے بارے میں مزید جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں ہونے والی گفتگو میں حصہ لینے کا بھی موقع ملا۔ یہ ان کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جو ان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لایا اور انہیں اپنے کام کے ذریعے مزید بہتر خدمات انجام دینے کی ترغیب دی
