ماہرین غذائیت کے مطابق ذیابیطس کی صحت کے لیے بہترین سبزیاں
امریکی ماہرہ جیل ویزنبرگر کے مطابق ذیابیطس مریضوں کے لیے گاجر، کریلا، توری، بھنڈی اور پالک خون میں شوگر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
امریکی ریاست ورجینیا سے تعلق رکھنے والی ماہرہ غذائیت جیل ویزنبرگر نے ماہرین غذائیت کے مشوروں کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ مناسب غذائی تبدیلیوں کے ذریعے خون میں شکر کی سطح کو مؤثر طریقے سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فائبر سے بھرپور سبزیاں ایک متوازن غذا کا اہم اور لاگت کے لحاظ سے موثر حصہ بن سکتی ہیں۔
ذیابیطس میں غذائی ضروریات اور دل کی صحت
ماہرہ جیل ویزنبرگر کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کو صرف بلڈ شوگر کے مسئلے تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے ایک وسیع صحت کی چیلنج کے طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق، ذیابیطس کے مریضوں کو غذا کا انتخاب کرتے وقت دل کی بیماریوں اور کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے غذائی ضروریات کو بھی گہرائی سے مدنظر رکھنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق صحت بخش سبزیوں کو باقاعدگی سے خوراک میں شامل کرنے سے انسولین کے بہتر استعمال اور خون میں شکر کی سطح کو مستحکم رکھنے میں نمایاں مدد مل سکتی ہے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
گاجر اور کریلا: فائبر اور قدرتی مرکبات
گاجر میں موجود فائبر نظامِ ہاضمہ کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ اس میں پایا جانے والا وٹامن اے قوتِ مدافعت اور آنکھوں کی صحت برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ متوازن غذا میں گاجر کا باقاعدہ استعمال کئی غذائی فوائد فراہم کر سکتا ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ دوسری جانب، کریلا بھی فائبر سے بھرپور ایک اہم سبزی ہے جسے ذیابیطس کے مریضوں کی غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔
کریلا میں پائے جانے والے بعض قدرتی مرکبات کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جسم میں گلوکوز کے استعمال کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے خون میں شکر کی سطح کے حوالے سے مفید سبزیوں میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسے ذیابیطس کا علاج نہیں سمجھنا چاہیے۔ کریلا کا استعمال احتیاط اور ماہر کے مشورے سے ہی کیا جانا چاہیے۔
توری، زوچینی اور بھنڈی کی غذائی اہمیت
توری اور زوچینی میں کیلوریز کم ہوتی ہیں جبکہ فائبر کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر یہ ٹائپ ٹو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے متوازن غذا کا اچھا اور ہلکا حصہ بن سکتی ہیں۔ ان سبزیوں کا استعمال وزن کنٹرول کرنے اور شوگر لیول کو مستحکم رکھنے میں بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔
بھنڈی میں موجود فائبر نظامِ ہاضمہ میں شکر کے جذب ہونے کے عمل کو سست کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس طرح خون میں شکر کی سطح میں اچانک اضافے کو محدود رکھنے میں معاونت مل سکتی ہے، جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اہم فائدہ ہے۔ بھنڈی کا باقاعدہ استعمال شوگر کی اتار چڑھاؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
پالک اور اینٹی آکسیڈنٹس کا کردار
پالک بھی غذائیت سے بھرپور مگر کم کیلوریز والی ایک اہم سبزی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو آکسیڈیٹو نقصان سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مرکبات دل کی بیماریوں اور ٹائپ ٹو ذیابیطس سمیت بعض دیگر بیماریوں کے خطرات کم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ پالک کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔
نیوٹریشن جرنل میں 2020ء میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پالک میں تھیلاکوئڈز نامی جھلی دار ساختیں پائی جاتی ہیں، جن میں موجود اجزا انسولین کے بہتر طور پر کام کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ عام طور پر غیر نشاستہ دار سبزیوں میں نشاستہ دار سبزیوں کے مقابلے میں کاربوہائیڈریٹس اور کیلوریز کم ہوتی ہیں، جبکہ ان کا فائبر خون میں شکر کی سطح کو نسبتاً مستحکم رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔
طبی مشورے اور احتیاطی تدابیر
ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی خوراک میں تبدیلی کرتے وقت انفرادی طبی ضروریات اور ڈاکٹر یا ماہرِ غذائیت کے مشورے کو بھی ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے۔ کسی بھی سبزی کو علاج سمجھ کر اس پر انحصار کرنے کے بجائے اسے متوازن غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طبی نگرانی کے بغیر غذائی تبدیلیاں صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔
ورجینیا کی ماہرہ جیل ویزنبرگر اور دیگر ماہرین غذائیت کا مشورہ ہے کہ ذیابیطس کا انتظام صرف ادویات تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے بلکہ طرز زندگی اور غذا میں مثبت تبدیلیاں لائی جانی چاہئیں۔ ان سبزیوں کا باقاعدہ اور مناسب مقدار میں استعمال شوگر کنٹرول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
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