ماہواری سے پہلے کا اضطراب: ایک خاموش بحران جو خواتین کو خودکشی پر اکساتا ہے

PMDD ایک شدید ذہنی عارضہ ہے جو حیض سے پہلے خواتین کو متاثر کرتا ہے اور خودکشی کے خیالات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس مضمون میں اس کی علامات، تشخیص، اور علاج پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
ماہواری سے پہلے کا اضطراب ایک ایسی حالت ہے جو لاکھوں خواتین کو متاثر کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انیقہ وحید نامی 42 سالہ خاتون گذشتہ آٹھ سال سے پری منسٹروئل ڈسفورک ڈس آرڈر ( PMDD ) کا شکار ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہر ماہ دو ہفتے تک انھیں خودکشی کے خیالات آتے ہیں اور پھر جیسے ہی حیض آتا ہے، وہ خیالات جادو کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک بار انھوں نے نیند آور دوا کی زیادہ مقدار لے کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن اگلے دن حیض آنے پر انھیں اپنے عمل پر افسوس ہوا۔ انیقہ کہتی ہیں: 'ایسا لگتا ہے جیسے موت ہر ماہ ہماری تلاش میں آتی ہو۔ آپ اسے محسوس تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔' PMDD حیض سے ایک یا دو ہفتے پہلے شروع ہوتا ہے اور اس میں شدید بے چینی، ڈپریشن، اور نفسیاتی اذیت شامل ہو سکتی ہے۔ خواتین کو جسمانی علامات جیسے تھکن، سر درد، اور جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے، لیکن تشخیص کے لیے موڈ سے متعلق کم از کم ایک علامت ضروری ہے۔ بین الاقوامی ادارے IAPMD کے مطابق، PMDD دنیا بھر میں تقریباً 115 ملین خواتین کو متاثر کرتا ہے، لیکن ان میں سے بہت کم خواتین تشخیص تک پہنچ پاتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس عارضے میں مبتلا افراد میں خودکشی کے خیالات اور کوششوں کا امکان عام آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ سکاٹ لینڈ میں محققین نے خودکشی کی روک تھام کے لیے ایک نیا آلہ تیار کیا ہے جو ڈاکٹروں کو PMDD کی علامات والی خواتین کی شناخت میں مدد دیتا ہے۔ ڈاکٹر لینزے میتھیوز، جو اس تحقیق کی قیادت کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ خواتین صدیوں سے اس حالت کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں بغیر یہ جانے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈاکٹروں کو مریضوں کی ماہواری کے بارے میں پوچھنا چاہیے تاکہ پیٹرن کی شناخت ہو سکے۔ خواتین کی صحت کی ماہر ڈاکٹر ہیلن وال بھی اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ڈاکٹرز ابھی بھی خواتین کی علامات کو ماہواری سے جوڑنے میں ہچکچاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر PMDD کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے، اور ٹک ٹاک پر اس سے متعلق ویڈیوز کو 23 کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ کیٹی کک نامی ایک خاتون، جن میں 21 سال کی عمر میں PMDD کی تشخیص ہوئی، کہتی ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر سے ہی اس عارضے کا سامنا کر رہی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں: 'میرے ذہن میں اسی وقت جنگ شروع ہو گئی تھی۔.
