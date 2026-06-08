سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مبینہ آڈیو کال میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز Merr اور خواجہ مہران کی گفتگو سامنے آئی ہے، جس میں آزاد کشمیر میں دہشت گردی سے متعلقہ واقعات پر منصوبہ بندی کے如有 بیان ملتے ہیں۔ وزیرِ مملکت طلال چوہدری نے معاملے کو قومی سلامتی کا سنگین خطرہ قرار دیا اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
اسلام آباد : سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک مبینہ آڈیو کال لیک نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ( جے اے اے سی ) کی قیادت پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ وزیرِ مملکت طلال چوہدری کی جانب سے شیئر کی جانے والی مبینہ لیک آڈیو میں جے اے اے سی رہنماؤں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی گفتگو سنائی جارہی ہے، جس نے آزاد کشمیر میں بدامنی پھیلانے کی منصوبہ بندی کے الزامات کو جنم دیا ہے۔ اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو کال میں ہونے والی گفتگو میں راولا کوٹ میں دہشت گرد حملے اور لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ مبینہ لیک کال میں کہا گیا کہ جب تک راولا کوٹ میں حملے اور لڑائی نہیں ہوتی مظفرآباد اور میر پور میں ہم کچھ نہیں کر پالیں گے۔ شوکت نواز میر کا کہنا تھا کہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے راولا کوٹ میں اہلکاروں کی تعداد کا جائزہ لیے فیصلہ کیا جائے۔ گفتگو میں خواجہ مہران کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اہلکار راولا کوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں جس پر شوکت نواز نے کہا کہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جب تک راولا کوٹ میں لڑائی نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس حوالے سے وزیرِ مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے سوشل میڈیا پر آڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے اسے قومی سلامتی سے متعلق ایک سنگین معاملہ قرار دیا اور کہا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے متعدد شواہد پہلے سے بھی موجود ہیں، تاہم یہ مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی مکمل، جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے جو متعلقہ اداروں کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر فوری طور پر عمل میں لائی جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیک کال سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مقصد پرتشدد حملے کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا تھا۔ یہ آڈیو کال سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سinnamon افسران اور سیاسی رہنماوں کے درمیان وسائلِ ابلاغ پر شدید جھگڑوں کا باعث بنا۔ آڈیو میں طلبا کی نمائندگی کرنے والے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کا یہ بیان خصوصی طور پر توجہ طلب Karnataka کی وجہ سے۔ ارشاد ہوا کہ جی بی الیکشن کے بعد، 3 اسٹیشنز کی پولنگ کے دوران قوئیتہ میں ایک شہری نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر کے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا، جس سے مذہبی قدروں اور سسانی کے خلاف مہم پر شہرتِ رہنما کے حوالے سے سوالات پیدا ہوئے۔ خبر Sources کا کہنا ہے کہ موجودہ آڈیو کال میں رہنما کا یہ بیان آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی کشمکش اور تشدد کے ماحول میں ایک نیا واقعہ ہے جو کسی بھی ملاقات یا فسادات میں اضافہ کر سکتا ہے.
اسلام آباد : سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ایک مبینہ آڈیو کال لیک نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) کی قیادت پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ وزیرِ مملکت طلال چوہدری کی جانب سے شیئر کی جانے والی مبینہ لیک آڈیو میں جے اے اے سی رہنماؤں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی گفتگو سنائی جارہی ہے، جس نے آزاد کشمیر میں بدامنی پھیلانے کی منصوبہ بندی کے الزامات کو جنم دیا ہے۔ اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو کال میں ہونے والی گفتگو میں راولا کوٹ میں دہشت گرد حملے اور لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ مبینہ لیک کال میں کہا گیا کہ جب تک راولا کوٹ میں حملے اور لڑائی نہیں ہوتی مظفرآباد اور میر پور میں ہم کچھ نہیں کر پالیں گے۔ شوکت نواز میر کا کہنا تھا کہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے راولا کوٹ میں اہلکاروں کی تعداد کا جائزہ لیے فیصلہ کیا جائے۔ گفتگو میں خواجہ مہران کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اہلکار راولا کوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں جس پر شوکت نواز نے کہا کہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جب تک راولا کوٹ میں لڑائی نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس حوالے سے وزیرِ مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے سوشل میڈیا پر آڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے اسے قومی سلامتی سے متعلق ایک سنگین معاملہ قرار دیا اور کہا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے متعدد شواہد پہلے سے بھی موجود ہیں، تاہم یہ مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی مکمل، جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے جو متعلقہ اداروں کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر فوری طور پر عمل میں لائی جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیک کال سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مقصد پرتشدد حملے کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا تھا۔ یہ آڈیو کال سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سinnamon افسران اور سیاسی رہنماوں کے درمیان وسائلِ ابلاغ پر شدید جھگڑوں کا باعث بنا۔ آڈیو میں طلبا کی نمائندگی کرنے والے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کا یہ بیان خصوصی طور پر توجہ طلب Karnataka کی وجہ سے۔ ارشاد ہوا کہ جی بی الیکشن کے بعد، 3 اسٹیشنز کی پولنگ کے دوران قوئیتہ میں ایک شہری نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر کے ایک انتہائی سخت قدم اٹھایا، جس سے مذہبی قدروں اور سسانی کے خلاف مہم پر شہرتِ رہنما کے حوالے سے سوالات پیدا ہوئے۔ خبر Sources کا کہنا ہے کہ موجودہ آڈیو کال میں رہنما کا یہ بیان آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی کشمکش اور تشدد کے ماحول میں ایک نیا واقعہ ہے جو کسی بھی ملاقات یا فسادات میں اضافہ کر سکتا ہے
جے اے اے سی آزاد کشمیر مبینہ آڈیو کال طلال چوہدری شوکت نواز Merr خواجہ مہران راولا کوٹ دہشت گردی قومی سلامتی
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