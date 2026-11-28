متحدہ عرب امارات میں ہوائی سفر میں ریکارڈ اضافہ
متحدہ عرب امارات میں ہوائی سفر میں ریکارڈ اضافہ، ڈسک ڈی ایئرپورٹ پر 50.4 ملین مسافر اور 16 ارب درہم کی سرمایہ کاری، عالمی ہب کے طور پر موقف مزید مضبوط.
متحدہ عرب امارات کی ایوی ایشن صنعت میں مسلسل ہونے والا اضافہ اس ملک کو عالمی ایوی ایشن ہب کے طور پر مضبوطی سے قائم کر رہا ہے۔ ڈسک ڈی ایئرپورٹ نے 2026 کے پہلے نو ماہ میں 50.4 ملین مسافروں کو خدمات فراہم کیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹس نے تیسرے سہ ماہی میں 8.61 ملین مسافروں کو ریکارڈ کیا۔
بڑھتا ہوا مسافر اور زیر تعمیر انفراسٹرکچر
ڈسک ڈی ایئرپورٹس نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 16 ارب درہم مختص کیے ہیں۔ ان منصوبوں میں ٹرمینل تک رسائی، بیگ ہینڈلنگ، بورڈنگ کی سہولیات اور ایئر فیلڈ اپ گریڈز شامل ہیں۔ ال مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ترقیاتی کام کے لیے تقریباً 56.5 ارب درہم کی معاہدے جاری کیے گئے ہیں۔Also readجعلی ڈگری سے متعلق کیس میں جمشید دستی کی ضمانت میں 16 نومبر تک توسیع
ابوظہبی اور شارجہ میں نئے ریکارڈ
ابوظہبی میں زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے نئی ائیر لائن پارٹنرشپس اور اضافی راستوں کے ذریعے اپنے نیٹ ورک کو 124 منزلوں تک وسعت دی۔ تیسرے سہ ماہی میں امارات کے ایئرپورٹ نیٹ ورک میں کارگو کے حجم میں 11.4 فیصد کا اضافہ ہوا۔ شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے جنوری سے ستمبر کے درمیان 11.6 ملین سے زائد مسافروں کو جذب کیا۔
شارجہ کی ترقیاتی منصوبہ بندی 2027
شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ 2027 کے اختتام تک سالانہ 25 ملین سے زائد مسافر گنجائش حاصل کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ یہ مقصد 2.4 ارب درہم کے ترقیاتی پروگرام کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ ائیر لائنز بھی اپنے نیٹ ورک کو پھیلا رہی ہیں۔
امارات ایئر اور الکتاب ایئر کا نیٹ ورک وائس
امارات ایئر نے ڈسک اور ہیلسنکی کے درمیان روزانہ براہ راست سروس کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی اپنے طیاروں کی بحالی کے پروگرام میں اپ گریڈڈ کیبنز اور پرمیئم ایکنومی سیتنگز شامل کر رہی ہے۔ الکتاب ایئر ایسیا اور یورپ کے نئے مقامات شامل کر رہی ہے۔
فلای دبئی اور مستقبل کی منصوبہ بندی
فلای دبئی نے اپنے نیٹ ورک کو پھیلاتے ہوئے 100 طیاروں سے زیادہ کی بیڑے کا ہدف طے کیا ہے۔ یہ تمام اقدامات متحدہ عرب امارات میں ایوی ایشن انفراسٹرکچر اور رابطے میں وسیع سرمایہ کاری کی عکاسی کرتے ہیں۔
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