متحدہ عرب امارات میں غیر ملکیوں کے لیے بڑی سہولت

متحدہ عرب امارات نے غیر ملکیوں کے لیے بڑی سہولت فراہم کی ہے۔ یو اے ای میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے اپنی قانونی حیثیت درست کرنے کا اہم موقع فراہم کرتے ہوئے 30 دن کی خصوصی رعایت (گریس پیریڈ) کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے ویزا مدت ختم ہونے، بغیر اجازت قیام یا دیگر امیگریشن خلاف ورزیوں میں ملوث افراد قانونی کارروائی سے بچتے ہوئے جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اپنی حیثیت کو باقاعدہ بنا سکتے ہیں یا اپنے وطن واپس جاسکتے ہیں۔
اسلام آباد : متحدہ عرب امارات نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور پروازوں کی بندش کے باعث ویزا اور دیگر مسائل کے شکار غیر ملکیوں کی پریشانی کے حل کے لیے بڑی سہولت فراہم کردی ہے۔ یو اے ای میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے اپنی قانونی حیثیت درست کرنے کا اہم موقع فراہم کرتے ہوئے 30 دن کی خصوصی رعایت ( گریس پیریڈ ) کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات حکومت نے ویزا قوانین اور امیگریشن ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے عام معافی (ایمنسٹی) اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق 10 جون سے 9 جولائی تک جاری رہنے والی اس اسکیم کے دوران ویزا مدت ختم ہونے، بغیر اجازت قیام یا دیگر امیگریشن خلاف ورزی وں میں ملوث افراد قانونی کارروائی سے بچتے ہوئے جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اپنی حیثیت کو باقاعدہ بنا سکتے ہیں یا اپنے وطن واپس جاسکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات حکام کا کہنا ہے کہ یہ سہولت غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے ایک سنہری موقع ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ مستقبل کی قانونی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران متعلقہ حکام سے رابطہ کرکے اپنی دستاویزات کی تجدید کروائیں یا وطن واپسی کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کریں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع سے بھرپور استفادہ کریں اور اپنی قانونی حیثیت کو باقاعدہ بنانے کے لیے مقررہ ضابطوں پر عمل کریں.
اسلام آباد : متحدہ عرب امارات نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور پروازوں کی بندش کے باعث ویزا اور دیگر مسائل کے شکار غیر ملکیوں کی پریشانی کے حل کے لیے بڑی سہولت فراہم کردی ہے۔ یو اے ای میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے اپنی قانونی حیثیت درست کرنے کا اہم موقع فراہم کرتے ہوئے 30 دن کی خصوصی رعایت (گریس پیریڈ) کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات حکومت نے ویزا قوانین اور امیگریشن ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے عام معافی (ایمنسٹی) اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق 10 جون سے 9 جولائی تک جاری رہنے والی اس اسکیم کے دوران ویزا مدت ختم ہونے، بغیر اجازت قیام یا دیگر امیگریشن خلاف ورزیوں میں ملوث افراد قانونی کارروائی سے بچتے ہوئے جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اپنی حیثیت کو باقاعدہ بنا سکتے ہیں یا اپنے وطن واپس جاسکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات حکام کا کہنا ہے کہ یہ سہولت غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے ایک سنہری موقع ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ مستقبل کی قانونی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران متعلقہ حکام سے رابطہ کرکے اپنی دستاویزات کی تجدید کروائیں یا وطن واپسی کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کریں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع سے بھرپور استفادہ کریں اور اپنی قانونی حیثیت کو باقاعدہ بنانے کے لیے مقررہ ضابطوں پر عمل کریں
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