متحدہ عرب امارات پر ایران سے میزائل اور ڈرون حملے

متحدہ عرب امارات نے ایران سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونوں کو روکنے کی اطلاع دی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونوں کا فعال طور پر جواب دے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت دفاع کے مطابق، پیر کی دیر رات سے ہی بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونوں کو روکنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ حکام نے بعد میں تصدیق کی کہ تین میزائلوں کو کامیابی سے مار گرایا گیا، جبکہ چوتھا سمندر میں گرا۔ فوری طور پر کسی ہلاکت کی خبر نہیں ہے، اور ایران ی حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ بڑھتا ہوا تناؤ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران کے ساتھ وسیع تر تنازعے سے منسلک جنگ بندی کو بڑھانے کی ناکام کوششوں کے بعد آیا ہے۔ ہرمز کی تنگ آبنائے میں بحری پابندیوں پر تنازعات نے مزید صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ فجیرہ میں، حکام نے رپورٹ کیا کہ ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک تیل کی تنصیب میں آگ لگ گئی۔ ایمرجنسی ٹیموں نے فوری طور پر آگ پر قابو پانے کے لیے ردعمل ظاہر کیا۔ اس واقعے میں تین بھارتی شہریوں کو معمولی زخم آئے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان حملوں نے متحدہ عرب امارات میں ایک وقفے کے بعد کی نسبی طور پر پرسکون مدت کو ختم کر دیا تھا جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان کی ثالثی سے 8 اپریل کو طے پانے والی جنگ بندی کے بعد آئی تھی۔ اس معاہدے نے خلیج خطے میں دو ماہ سے زیادہ جاری شدید لڑائی کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ تنازعے کے ابتدائی مرحلے کے دوران، متحدہ عرب امارات کو سب سے زیادہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایران نے جوابی حملے کیے۔ متحدہ عرب امارات کے دفاعی نظام نے اس مدت کے دوران ہزاروں آنے والے میزائلوں اور ڈرونوں کو روک کر تباہ کر دیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان تازہ ترین امن تجویز پر ردعمل ظاہر کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں خطے میں کشیدگی کی لہر دوڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ وہ تنازعے کے حل کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہوں۔ تاہم، ایران نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تمام شہریوں کو پرسکون رہنے اور حکام کی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر متحرر کر دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ واقعہ خطے میں پہلے سے ہی موجود عدم استحکام کو مزید بڑھا دیتا ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعے کے حل پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے بھی اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام متعلقہ فریقوں پر پرامن حل تلاش کرنے کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور تنازعے کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کرنے کے لیے تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب خطے میں ایک نئی جنگ کی شروعات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں.
