متحدہ عرب امارات میں قومی جینومکس پالیسی کا نفاذ اور 10 لاکھ افراد کا شمولیت
متحدہ عرب امارات نے بیماریوں کی بروقت شناخت کے لیے قومی جینومکس ماسٹر پلان منظور کرلیا ہے جس میں تمام شہریوں کو شامل کیا جائے گا۔
متحدہ عرب امارات نے اپنی عوامی صحت کے نظام کو جدید بنانے کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے قومی جینومکس پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ ابوظبی میں اماراتی ولی عہد شیخ خالد بن محمد نے قومی جینومکس ماسٹر پلان کی سرکاری منظوری دے دی ہے، جو ملک بھر میں جینیاتی معلومات کی بنیاد پر صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کا ایک جامع منصوبہ ہے۔
جینوم پروگرام میں 10 لاکھ افراد کی شمولیت
حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات کے جینوم پروگرام میں اب تک 10 لاکھ افراد شامل ہو چکے ہیں، جو کہ اس بڑے طبی منصوبے کی کامیابی کی پہلی گواہی ہے۔ اس نئی پالیسی کے تحت تمام اماراتی شہریوں کو اس وسیع پیمانے والے پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ ہر فرد کی جینیاتی ساخت کا مطالعہ کیا جا سکے۔Also readبریکٹ سے ایکشن : برطانوی جنرائل کمار کرتا کارل ہیرس کی تعریف پاکستانی فوجی کی
منصوبے کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ تقریباً 9 لاکھ افراد کو ان کی ذاتی جینیاتی معلومات کی بنیاد پر صحت سے متعلق تفصیلی رپورٹس فراہم کی جائیں گی۔ یہ رپورٹس نہ صرف موجودہ صحت کے مسائل کو سمجھنے میں مدد دیں گی بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ کریں گی۔
نومولود بچوں کی جینیاتی اسکریننگ کا نفاذ
اس قومی منصوبے کا ایک انتہائی اہم اور حساس حصہ نومولود بچوں کی جینیاتی اسکریننگ ہے، جسے پورے ملک میں یکساں طور پر شروع کیا جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے بچوں میں 815 سے زائد جینیاتی بیماریوں کی جانچ کی جا سکے گی، جو کہ عالمی سطح پر ایک منفرد اور وسیع پیمانے کی کارروائی ہے۔
اس مفصل اسکریننگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ممکنہ طبی مسائل کی ابتدائی مرحلے میں ہی نشاندہی ممکن ہو، جس سے علاج کے مواقع بڑھ سکیں۔ حکام کا مؤقف ہے کہ جینیاتی جانچ کے ذریعے بیماریوں کی جلد تشخیص میں نمایاں مدد ملے گی، جس سے بروقت علاج اور بہتر طبی نگہداشت کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔
صحت کے نظام میں جینیاتی معلومات کا ادغام
قومی جینومکس پالیسی کا بنیادی مقصد جینیاتی معلومات کو ملک کے مجموعی صحت کے نظام کا لازمی حصہ بنا کر بیماریوں کی روک تھام اور علاج کے اقدامات کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ یہ پالیسی صرف تشخیص تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ طویل مدتی صحت کی دیکھ بھال کے معیار کو بلند کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔
اس ماسٹر پلان کے نفاذ کے بعد متحدہ عرب امارات میں صحت کی سہولیات کو مزید مؤثر بنانے کا طریقہ کار مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ جینیاتی ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور طبی ماہرین ہر مریض کے لیے زیادہ درست اور ذاتی نوعیت کے علاج کے منصوبے تیار کر سکیں گے، جو کہ جدید طب میں ایک انقلابی تبدیلی ہے۔
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