متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کی بے دخلیوں کے الزامات پر اماراتی مبصرین کی تردید

📆30/05/2026 3:41 pm
متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہری وں کی مبینہ بے دخلی وں سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس کے بعد اماراتی مبصرین اور تجزیہ کاروں نے ان دعوؤں کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی رنگ، نسل، مذہب یا مسلک کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف قانون اور سیکیورٹی ضوابط کے مطابق کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے بعد سوشل میڈیا پر اس معاملے پر مختلف آراء اور تبصرے سامنے آئے، تاہم اماراتی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ بھی اس بات کی وضاحت کر چکی ہے کہ اگر کسی پاکستانی شہری کے خلاف امارات میں کارروائی کی گئی ہے تو اس کا تعلق ویزا قوانین، سکیورٹی معاملات یا دیگر قانونی شرائط سے ہو سکتا ہے، نہ کہ مذہبی یا مسلکی وابستگی سے.

