متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کیا، تیل مارکیٹ کے لیے بڑا دھچکا

متحدہ عرب امارات نے یکم مئی 2026 سے آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز (اوپیک اور اوپیک پلس) سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، جسے عالمی تیل مارکیٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ قومی مفاد اور مارکیٹ کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے، تاکہ تیل کی پیداواری پالیسی میں زیادہ سے زیادہ خودمختاری حاصل کی جا سکے۔
متحدہ عرب امارات نے ایک تاریخی فیصلے کے تحت یکم مئی 2026 سے آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ( اوپیک اور اوپیک پلس) سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی تیل مارکیٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے، جس سے تیل کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق، یہ فیصلہ قومی مفاد اور مارکیٹ کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے، تاکہ تیل کی پیداواری پالیسی میں زیادہ سے زیادہ خودمختاری حاصل کی جا سکے۔ متحدہ عرب امارات نے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے پیداواری پالیسی اور مستقبل کی صلاحیت کے جامع جائزے کے بعد کیا گیا ہے، تاکہ ملک کی اقتصادی ترقی کو مزید تقویت مل سکے۔ وزیر توانائی سہیل المزروعی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک محتاط اور جامع سٹریٹجک جائزے کے بعد کیا گیا ہے، جس میں توانائی کے شعبے، تیل کے شعبے اور دیگر شعبوں کی ضروریات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات طویل عرصے سے اوپیک کا رکن رہا ہے، لیکن اب یہ موزوں وقت ہے کہ ملک اپنی تیل کی پیداواری پالیسی کو خودمختار طریقے سے چلائے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عالمی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے اور ایران جنگ کے سبب توانائی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ تیل کی کسی بھی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق ہی مارکیٹ میں لائے گا، تاکہ مارکیٹ میں استقرار برقرار رہے۔ یہ فیصلہ آبنائے ہرمز میں موجود پابندیوں کے تناظر میں بھی خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈالے گا۔ امارات نے کہا ہے کہ وہ تیل کی مارکیٹ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا، تاکہ عالمی معیشت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے.
متحدہ عرب امارات نے ایک تاریخی فیصلے کے تحت یکم مئی 2026 سے آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز (اوپیک اور اوپیک پلس) سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی تیل مارکیٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے، جس سے تیل کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق، یہ فیصلہ قومی مفاد اور مارکیٹ کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے، تاکہ تیل کی پیداواری پالیسی میں زیادہ سے زیادہ خودمختاری حاصل کی جا سکے۔ متحدہ عرب امارات نے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے پیداواری پالیسی اور مستقبل کی صلاحیت کے جامع جائزے کے بعد کیا گیا ہے، تاکہ ملک کی اقتصادی ترقی کو مزید تقویت مل سکے۔ وزیر توانائی سہیل المزروعی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک محتاط اور جامع سٹریٹجک جائزے کے بعد کیا گیا ہے، جس میں توانائی کے شعبے، تیل کے شعبے اور دیگر شعبوں کی ضروریات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات طویل عرصے سے اوپیک کا رکن رہا ہے، لیکن اب یہ موزوں وقت ہے کہ ملک اپنی تیل کی پیداواری پالیسی کو خودمختار طریقے سے چلائے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عالمی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے اور ایران جنگ کے سبب توانائی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ تیل کی کسی بھی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق ہی مارکیٹ میں لائے گا، تاکہ مارکیٹ میں استقرار برقرار رہے۔ یہ فیصلہ آبنائے ہرمز میں موجود پابندیوں کے تناظر میں بھی خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈالے گا۔ امارات نے کہا ہے کہ وہ تیل کی مارکیٹ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا، تاکہ عالمی معیشت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے
متحدہ عرب امارات اوپیک تیل مارکیٹ اقتصادی ترقی تیل کی پیداواری پالیسی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NASA says no decision yet on whether next Boeing Starliner flight will carry crewThe earliest Boeing's Starliner spacecraft could fly again is early 2026, NASA said
Read more »
Deaf International Cricket Council announces DICC Cricket World Cup 2026 in UAEThe Deaf International Cricket Council (DICC) has announced that the DICC Cricket World Cup 2026 will be hosted in the United Arab Emirates (UAE) from October 24 to 31, 2026.
Read more »
عارضہ قلب سمیت دیگر امراض میں مبتلا افراد حج نہیں کرسکیں گے، ڈپورٹ کرنےکی پالیسی بھی لاگوبیمار عازمین پر حج 2026 کےلیے پاپندی عائد، ڈپورٹ کرنے کی پالیسی بھی لاگو
Read more »
Pakistani celebrities welcome 2026 with hope and gratitude, share heartfelt messagesShowbiz stars shared lessons learned in 2025, personal growth, and aspirations for 2026.
Read more »
رمضان المبارک: دنیا کے کن ممالک میں روزے سب سے طویل اور کہاں سب سے چھوٹے ہوں گے؟Longest and Shortest Fasting Hours Around the World in Ramadan 2026
Read more »
این ہیتھ وے کا ’انشا اللہ‘ کہنا مداحوں کو بھا گیا، ویڈیو وائرلاین ہیتھ وے کو ’پیپل میگزین‘ نے 2026 کی سب سے خوبصورت اداکارہ قرار دیا ہے
Read more »