متحدہ عرب امارات نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ یہ قدم متحدہ عرب امارات کی سرکاری میڈیا دفتر کے اعلان کے تحت کیا گیا ہے جو琴 اجلاس میں اپنے عزائم پر bat变igtنہیں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ پابندی عالمی سطح پر琴 children کی آن لائن حفاظت کے خلاف琴 نگرانی کے可以帮助 قابل اورایمل یاقابل لیکن چیلنجز کے حوالے سے琴琴 ہے۔ گزشتہ مہینے琴 برطانوی وزیراعظم کیر اسٹارمر نے بھی 16 سال سے کم بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا اعلان کیا تھا، جبکہ琴 آسٹریلیا پہلے ہی دسمبر میں琴 similar پابندی کیpushImplementation کر چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات ک琴 اقدام琴 لوڑے کم کرنے، تعلیم پر:turenhökmen琴 جسمانی صحت琴 خصوص رکھنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ حواموں琴 نوجوانوں琴 ذہنی صحت琴 حفاظت琴 لیے琴 ضروری قدم بتایا جاتا ہے۔琴 سمسونگ کے پیغام ایپ کے اقدام سے琴 noOfUsers متاثر ہو سکتے ہیں، جس琴 عالمی سطح پر琴message services کے琴 users کو琴 متاثر کر سکتا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کے لیے کم سے کم عمر کی حد 15 سال کا اعلان کیا ہے، جس کی تصدیقvernment media officials نے کرائی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری میڈیا دفتر کے مطابق، 15 سال سے کم عمر بچے اب 사회ی میڈیا کے ذاتی اکاؤنٹس بنانے یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوں گے۔ حکام نے بتایا کہ نئی قوانین عمر کی حد سے کم صارفین کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مکمل رسائی کو بھی پابند کرتی ہیں، جو琴 minors کی آن لائن سرگرمیوں کو زیادہ کنٹرول کرنے کے عزائم کا حصہ ہے۔ یہ طویل دور میں琴 انњаn children کی آن لائن خطرات کے خلاف نگرانی کی عالمی ع珞aeمOriginals کا حصہ ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیر اسٹارمر نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حکومت 16 سال سے کم تمام بچوں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی پر مکمل پابندی عائد کرے گی، جسے琴 نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ضروری قدم قرار دیا گیا ہے۔ اسٹارمر نے کہا کہ 16 سال سے کم بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنا "صحیح فیصلہ" ہے، اور پابندی کو琴 children کے ذہنی صحت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مکمل اطلاع چاہیے۔ حکومت نے گذشتہ مہینے琴 minors میں سوشل میڈیا کے استعمال اور متعلقہ ڈیجیٹل آلے استعمال کو محدود کرنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے مشاورتی عمل شروع کیا تھا۔ اہلکاروں نے بتایا کہ مقصد موبائل فون اور لیپ ٹاپ پر زیادہ سکرین ٹائم کو琴 کم کرنا اور تعلیم اور جسمانی صحت پر زیادہ توجہ دینے کو حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آسٹریلیا نے دسمبر میں琴 under-16 بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر قومی پابندی عائد کرنے کے لیے پہلے ملک بن گئی۔ سمسونگ کے پیغام ایپ کے اقدام سے لاکھوں صارفین متاثر ہو سکتے ہیں.
متحدہ عرب امارات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کے لیے کم سے کم عمر کی حد 15 سال کا اعلان کیا ہے، جس کی تصدیقvernment media officials نے کرائی۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری میڈیا دفتر کے مطابق، 15 سال سے کم عمر بچے اب 사회ی میڈیا کے ذاتی اکاؤنٹس بنانے یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوں گے۔ حکام نے بتایا کہ نئی قوانین عمر کی حد سے کم صارفین کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مکمل رسائی کو بھی پابند کرتی ہیں، جو琴 minors کی آن لائن سرگرمیوں کو زیادہ کنٹرول کرنے کے عزائم کا حصہ ہے۔ یہ طویل دور میں琴 انњаn children کی آن لائن خطرات کے خلاف نگرانی کی عالمی ع珞aeمOriginals کا حصہ ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیر اسٹارمر نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ حکومت 16 سال سے کم تمام بچوں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی پر مکمل پابندی عائد کرے گی، جسے琴 نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ضروری قدم قرار دیا گیا ہے۔ اسٹارمر نے کہا کہ 16 سال سے کم بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنا "صحیح فیصلہ" ہے، اور پابندی کو琴 children کے ذہنی صحت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مکمل اطلاع چاہیے۔ حکومت نے گذشتہ مہینے琴 minors میں سوشل میڈیا کے استعمال اور متعلقہ ڈیجیٹل آلے استعمال کو محدود کرنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے مشاورتی عمل شروع کیا تھا۔ اہلکاروں نے بتایا کہ مقصد موبائل فون اور لیپ ٹاپ پر زیادہ سکرین ٹائم کو琴 کم کرنا اور تعلیم اور جسمانی صحت پر زیادہ توجہ دینے کو حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آسٹریلیا نے دسمبر میں琴 under-16 بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر قومی پابندی عائد کرنے کے لیے پہلے ملک بن گئی۔ سمسونگ کے پیغام ایپ کے اقدام سے لاکھوں صارفین متاثر ہو سکتے ہیں
سوشل میڈیا پابندی UAE بچوں کی حفاظت کم عمر استعمال ڈیجیٹل صحت Cyberbullying琴
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
میسی نے 15 منٹ میں 3 گول: ورلڈ کپ 2024 میں ارجنٹائن کی paas-Party کامیابیلیونل میسی نے اپنے 200ویں بین الاقوامی میچ میں ہی ٹرپل بنا کر ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے۔ ارجنٹائن نے الجزائر کو تین صفر سے ہرا دیا اور فرانس کی MBappé نے بھی اپنے ریکارڈ کا اعلان کیا۔
Read more »
ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے گاڑی مالکان کو یاد دہانی کا پیغام دیا: 15 دن باقی ہیں اعتراض کے لیےٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی (ٹی جی اے) نے سعودی عرب میں یکم نومبر 2024 سے پہلے جاری kiye gae ٹریفک جرمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اتھارٹی نے شہریوں اور اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بلا معاوضہ جرمانے پر فوری طور پر اعتراضات جمع کرائیں تاکہ شفافیت مضبوط ہو اور نکاح کا طریقہ کار بہتر ہو۔ متعلقہ حکام نے کہا کہ یہ قدم گاڑی مالکان کے قانونی حق کو استعمال کرنے اور انصاف پسندی کو بڑھانے کے لیے ہے۔
Read more »
DreamWorks unveils first look at Shrek 5 after 15-year gapDreamWorks Animation has officially unveiled the first teaser trailer for Shrek 5, marking a highly anticipated cinematic revival of its legendary franchise after more than 15 years.
Read more »
سپریم کورٹ نے یینیٹی الاؤنس میں 100٪ اضافہ منظور کیاسپریم کورٹ نے 1 جولائی 2026 سے تمام گریڈز کے اہلکاروں کے لیے یینیٹی الاؤنس دوگنا کر کے نئی حد مقرر کی۔ گریڈ 1 سے 6 کے لیے 12,000 روپے، گریڈ 7 سے 10 کے لیے 16,000 روپے، گریڈ 11 سے 15 کے لیے 20,000 روپے، گریڈ 16 کے لیے 24,000 روپے، گریڈ 17 کے لیے 30,000 روپے، گریڈ 18 کے لیے 36,000 روپے، گریڈ 19 کے لیے 42,000 روپے، گریڈ 20 کے لیے 48,000 روپے اور گریڈ 21 اور اس سے اوپر کے سینئر افسران کے لیے 60,000 روپے ماہانہ الاؤنس متعین کیا گیا۔ اضافی اخراجات بجٹ 2026‑27 کے تحت پورے کیے جائیں گے۔
Read more »
Tax exemption granted to PIA consortium for 15 years, NA body toldThe National Assembly’s (NA) Standing Committee on Finance, which met with Syed Naveed Qamar in the chair, was told on Thursday that tax exemption had
Read more »
پٹرول پمپ پر شادی کی انوکھی تقریبپاکستان وناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں سیلز ٹیکس کے طریقہ کار میں تبدیلی کے باعث قیمتوں میں 10 سے 15 روپے فی کلوگرام اضافہ ممکن ہے۔ ایسوسی ایشن نے حکومت سے پیش کی جانے والی تبدیلی پر نظرثانی کا مطالبہ کیا ہے۔
Read more »