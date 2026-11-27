متحدہ عرب امارات میں ایموجی ٹولز کے خلاف حفاظتی انتباہ
متحدہ عرب امارات کے محکمہ انسانی وسائل نے عملہ کو عوامی مصنوعی ذہانت ٹولز پر کمپنی کے راز شیئر کرنے سے روکا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے اپنے تمام عملہ کی کارکنان کو انتہائی احتیاط برتنے اور ذاتی یا کاروباری اہمیت کی معلومات کو عوامی دستیاب مصنوعی ذہانت کے ٹولز پر اپ لوڈ کرنے سے روکنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اس اقدام کے پیچھے ڈیٹا سیکیورٹی کے شدید خطرات اور کارپوریٹ خفیہ معلومات کے محفوظ ہونے کا تسلسل ہے۔ محکمہ انسانی وسائل اور امارتی کی تعمیر نو (MoHRE) نے تصدیق کی ہے کہ دنیا بھر میں ہر تیسرے ملازم نے وہ معلومات شیئر کی ہیں جن کی پڑھ چھاپ نہیں تھی۔
محکمہ انسانی وسائل کا سخت نوٹس
محکمہ انسانی وسائل اور امارتی کی تعمیر نو (MoHRE) کے مطابق، ایک انیس صدی میں تین میں سے ایک ملازم نے حساس کام سے متعلق معلومات کو عوامی AI پلیٹ فارمز پر شیئر کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مستقبل کے ممکنہ خطرات کے بارے میں مکمل آگاہی کا فقدان ہے۔ محکمے نے اپنے تازہ ترین لیبر مارکیٹ میگزین میں واضح طور پر زور دیا ہے کہ کارپوریٹ معلومات کی حفاظت کرنا ہر ملازم کی ذمہ داری ہے۔Also readجرمن ایئر لائن USC GmbH کو پاکستانی ایئر لائنز اتھارٹی سے منظوری
یہ انتباہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عوامی AI سروسز اکثر استعمال شدہ ڈیٹا کو سیکھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس سے مستقبل میں اس معلومات کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ محکمے کا مؤقف ہے کہ ایسے اقدامات سے نہ صرف ادارے بلکہ انفرادی ملازمین بھی بڑے پیمانے پر نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔
مصنوعی ذہانت کا پیشہ ورانہ استعمال
محکمہ انسانی وسائل اور امارتی کی تعمیر نو (MoHRE) نے ایک جانب تو ڈیٹا کے تحفظ پر زور دیا ہے، تو دوسری جانب عملہ کو مصنوعی ذہانت کو اپنی کیریئر پلاننگ اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اس ہدایت کے تحت، AI ٹولز کو استعمال کر کے کام کرنے والے افراد اپنے مہارت کے خلاؤں کو شناسائی کر سکتے ہیں۔
اس عمل میں ٹریننگ کی ضروریات کا جائزہ لینا اور موجودہ کردار، تجربے اور کیریئر کے اہداف کی بنیاد پر ذاتی نوعیت کی ترقی کے منصوبے تیار کرنا شامل ہے۔ عملہ ان ٹولز کا فائدہ اٹھا کر سیکھنے کی ترجیحات بھی طے کر سکتا ہے اور متعلقہ تعلیمی وسائل کے ساتھ ہفتہ وار ٹریننگ شیڈول بھی بنا سکتا ہے۔
خصوصی ٹیکنالوجیز اور الین لیبز
اس ہدایت نامے میں فن ٹیوننگ کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے موجودہ AI ماڈلز کو مخصوص ڈیٹا کے ذریعے حسب ضرورت بنایا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنیک کا مقصد تنظیم کی کارروائیوں کے لیے زیادہ درست اور مناسب جوابات پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کے ذاتی نوعیت کے ماڈلز استعمال کرنے سے خفیہ معلومات کے عام ٹولز پر اپ لوڈ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ، محکمے نے الین لیبز (ElevenLabs) جیسے AI پلیٹ فارمز کی بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ ٹول لکھی ہوئی مواد اور رپورٹس کو قدرتی آواز میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خدمات مختلف زبانوں میں دستیاب ہیں، جن میں عربی زبان بھی شامل ہے، جو مقامی کاروباری ضروریات کے لیے ایک اہم سہولت فراہم کرتی ہے۔
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