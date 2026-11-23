متحدہ عرب امارات میں میرا نامی اے آئی ایجنٹ کا آغاز مارچ 2027 میں
متحدہ عرب امارات نے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد کی سربراہی میں میرا نامی نئے اے آئی معاون کا اعلان کیا ہے جو مارچ 2027 سے شہریوں کے لیے سرکاری خدمات آسان بنائے گا۔
متحدہ عرب امارات نے سرکاری خدمات کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے فراہم کرنے کا ایک نیا معیار قائم کرتے ہوئے ایک جدید اے آئی اسسٹنٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ نیا نظام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے سرکاری کارروائیوں کو آسان اور تیز بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا باضابطہ آغاز مارچ 2027 سے ہونا ہے۔
میرا اے آئی اسسٹنٹ کا تعارف اور منظوری
متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے خود اس نئے ڈیجیٹل معاون کی تقریب افتتاح میں شرکت کی۔ وزیر برائے کابینہ امور محمد عبداللہ القرقاوی نے اس منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ میرا متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری ذاتی اے آئی اسسٹنٹ ہے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
یہ پلیٹ فارم ملک کے تمام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے مخصوص ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی سرکاری ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ اس کی تعمیر حکومت کے وژن گورنمنٹ 4.0 کے تحت کی گئی ہے جو سرکاری خدمات کو جدید اور مربوط بنانے کے لیے وقف ہے۔
اعصابی اے آئی ٹیکنالوجی کا طریقہ کار
میرا ایجنٹک اے آئی ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے جو صارفین کی ضروریات کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ نظام صارف کی درخواست کو محض ایک ٹیکسٹ کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات خودکار طور پر طے کرتا ہے۔
اس ٹیکنالوجی کی مدد سے میرا متعلقہ سرکاری اداروں سے معلومات حاصل کر کے صارف کو درست جواب فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی خدمت کے لیے متعدد دستاویزات درکار ہوں تو یہ سسٹم ان تیار کرنے کے عمل میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس طرح شہریوں کو مختلف محکموں کے چکر کاٹنے یا دستاویزی تقاضوں کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی۔
مارچ 2027 سے خدمات کا آغاز
سرکاری ذرائع کے مطابق مارچ 2027 میں ابتدائی مرحلے کے تحت کچھ خاص خدمات فراہم کی جائیں گی۔ ان میں رہائشی اجازت نامے، شناختی دستاویزات، پاسپورٹ کی تجدید، تعلیم اور صحت سے متعلقہ خدمات شامل ہیں۔ یہ وہ خدمات ہیں جو عوام کی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ 2027 کے اختتام تک تمام سرکاری خدمات کو اس پلیٹ فارم پر دستیاب بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سال کے اندر اندر شہریوں کو پورے حکومتی نظام تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ اقدام حکومتی کارروائیوں میں شفافیت اور رفتار لानے کے لیے ہے۔
شہریوں کے لیے نتائج اور مستقبل کے اقدامات
اس نئے سسٹم کے متعارف ہونے سے شہریوں اور رہائشیوں کو وقت اور محنت کی بچت ہوگی۔ وہ اب کسی سرکاری دفتر کا رخ کیے بغیر اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ یہ ڈیجیٹل معاون ضروری معلومات کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی حکومت کا یہ قدم ڈیجیٹل حکمرانی کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مستقبل میں مزید ٹیکنالوجیز شامل کی جائیں گی تاکہ عوامی خدمات کو اور بھی بہتر بنایا جا سکے۔
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