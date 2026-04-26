متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کا خفیہ فوجی تعیناتی: سی این این کی رپورٹ

سی این این کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات میں آئرن ڈوم اور فوجی اہلکار خفیہ طور پر تعینات کیے، جو دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کا ایک نیا مرحلہ ہے۔
امریکہ کے معروف نشریاتی ادارے سی این این نے اپنے ذرائع کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر جاری کی ہے جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات میں خفیہ طور پر اپنا دفاعی نظام آئرن ڈوم اور فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کے ایک نئے اور غیر معمولی مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق، معاملے سے واقف ایک اسرائیل ی ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران، اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم اور درجنوں فوجی اہلکاروں کو خفیہ طور پر تعینات کیا۔ اس فیصلے کے پیچھے کا منطق یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ایران کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے اور اسرائیل اس خطے میں اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل ی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کے ساتھ ایک ٹیلیفونک رابطے کے بعد اسرائیل ی فوج کو متحدہ عرب امارات میں آئرن ڈوم بیٹری اور انٹرسیپٹر عملہ بھیجنے کی ہدایت دی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق، ایران نے خطے میں متحدہ عرب امارات کو کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ نشانہ بنایا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل سے بھی زیادہ۔ متحدہ عرب امارات پر 550 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور 2,200 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے 90 فیصد سے زیادہ حملوں کو ناکام بنایا، تاہم کچھ میزائل فوجی اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حقیقت کہ متحدہ عرب امارات کو اتنی بڑی تعداد میں حملوں کا سامنا کرنا پڑا، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو ایک اہم خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم ایک اسرائیل ی ساختہ موبائل، شارٹ رینج کا فضائی دفاعی نظام ہے جو راکٹ، مارٹر، توپ خانے کے گولے اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اس سے قبل اس نظام کو فروخت کرنے کے متعدد معاہدے کیے ہیں، لیکن یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک میں عملی طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایکسیوس کے مطابق، اس نظام نے جنگ کے دوران ایران ی میزائلوں کی درجنوں کوششوں کو ناکام بنایا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعاون اور تعلقات کا معاہدہ 2020 میں ہوا تھا، جسے ابراہمی معاہدے کا نام دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں دیگر چند ممالک بھی شامل تھے۔ اسرائیل ی ذریعے کے مطابق، دونوں ممالک نے قریبی فوجی اور انٹیلیجنس شراکت داری قائم کر لی ہے جو ایران کے ساتھ جنگ کے دوران نمایاں طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ شراکت داری دونوں ممالک کو خطے میں بڑھتے ہوئے ایران ی خطرات کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ یہ تعاون خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے۔
امریکہ کے معروف نشریاتی ادارے سی این این نے اپنے ذرائع کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر جاری کی ہے جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات میں خفیہ طور پر اپنا دفاعی نظام آئرن ڈوم اور فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کے ایک نئے اور غیر معمولی مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق، معاملے سے واقف ایک اسرائیلی ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران، اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم اور درجنوں فوجی اہلکاروں کو خفیہ طور پر تعینات کیا۔ اس فیصلے کے پیچھے کا منطق یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ایران کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے اور اسرائیل اس خطے میں اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کے ساتھ ایک ٹیلیفونک رابطے کے بعد اسرائیلی فوج کو متحدہ عرب امارات میں آئرن ڈوم بیٹری اور انٹرسیپٹر عملہ بھیجنے کی ہدایت دی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق، ایران نے خطے میں متحدہ عرب امارات کو کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ نشانہ بنایا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل سے بھی زیادہ۔ متحدہ عرب امارات پر 550 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور 2,200 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے 90 فیصد سے زیادہ حملوں کو ناکام بنایا، تاہم کچھ میزائل فوجی اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حقیقت کہ متحدہ عرب امارات کو اتنی بڑی تعداد میں حملوں کا سامنا کرنا پڑا، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو ایک اہم خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم ایک اسرائیلی ساختہ موبائل، شارٹ رینج کا فضائی دفاعی نظام ہے جو راکٹ، مارٹر، توپ خانے کے گولے اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اس سے قبل اس نظام کو فروخت کرنے کے متعدد معاہدے کیے ہیں، لیکن یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک میں عملی طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایکسیوس کے مطابق، اس نظام نے جنگ کے دوران ایرانی میزائلوں کی درجنوں کوششوں کو ناکام بنایا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعاون اور تعلقات کا معاہدہ 2020 میں ہوا تھا، جسے ابراہمی معاہدے کا نام دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں دیگر چند ممالک بھی شامل تھے۔ اسرائیلی ذریعے کے مطابق، دونوں ممالک نے قریبی فوجی اور انٹیلیجنس شراکت داری قائم کر لی ہے جو ایران کے ساتھ جنگ کے دوران نمایاں طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ شراکت داری دونوں ممالک کو خطے میں بڑھتے ہوئے ایرانی خطرات کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ یہ تعاون خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس معاملے پر ردعمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں محفوظ بال روم کی تعمیر ہوتی تو فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آتا۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
