متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کی مبینہ بے دخلی کے بارے میں اماراتی حلقوں کا کہنا

متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کی مبینہ بے دخلی کے بارے میں اماراتی حلقوں کا کہنا
📆01/06/2026 1:18 am
📰ExpressNewsPK
متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہری وں کی مبینہ بے دخلی پر اماراتی حلقوں نے ان دعوؤں کو مسترد کیا ہے کہ ملک میں کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی مذہب، مسلک یا نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف قانون اور سکیورٹی ضوابط کے تحت کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں اور تبصرے سامنے آئے تاہم اماراتی حکام کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود حکومتی پالیسیوں سے واقف اماراتی مبصرین اور تجزیہ کاروں نے رپورٹ میں پیش کیے گئے فرقہ وارانہ تاثر کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اماراتی مبصرین کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقامی اور غیر ملکی شہریوں کے لیے یکساں قوانین موجود ہیں اور ان پر عملدرآمد میں کسی قسم کی امتیازی پالیسی اختیار نہیں کی جاتی۔ ان کے مطابق اگر کسی غیر ملکی شہری کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا تعلق ویزا قواعد، امیگریشن قوانین یا سکیورٹی سے متعلق معاملات سے ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی حکام بھی اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف ممکنہ کارروائی کو فرقہ وارانہ یا مذہبی تناظر میں دیکھنے کے بجائے متعلقہ قوانین اور ضابطوں کے تناظر میں سمجھا جانا چاہیے۔ حالیہ بحث کے دوران اماراتی حلقوں نے زور دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں قانون کی حکمرانی بنیادی اصول ہے اور تمام فیصلے اسی بنیاد پر کیے جاتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بعض اطلاعات حقائق سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا، نئی تصاویر نے ہلچل مچا دیا اور اسرائیلی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ لبنان کے سب سے بڑے دریا پر قبضہ کرلیا ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی پر سختی سے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی میں ان کی مخصوص پالیسیوں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک خصوصی ٹیم قائم کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک خصوصی ٹیم قائم کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک خصوصی ٹیم قائم کی ہے.

