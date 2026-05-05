متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسکول بند، آن لائن کلاسز کا آغاز

متحدہ عرب امارات میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے باعث تعلیمی اداروں کو 5 مئی سے 8 مئی 2026 تک بند کر دیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن جاری رہیں گی۔
متحدہ عرب امارات میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر، ملک بھر کے تعلیم ی اداروں کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امارات کی وزارت تعلیم نے نرسریز، سرکاری اور نجی اسکولوں کو 5 مئی سے 8 مئی 2026 تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد حالیہ علاقائی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر طلبہ، اساتذہ اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ بندش کی مدت کے دوران، تمام تعلیم ی سرگرمیاں آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے جاری رہیں گی۔ وزارت تعلیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تدریسی عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا، لیکن طریقہ کار کو عارضی طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادارے والدین اور طلبہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تاکہ انہیں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر آگاہ کیا جا سکے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ اسکولوں کو پہلے ہی ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے کی ہدایات دی گئی تھیں، اور یہی پالیسی آن لائن تعلیم کے نظام کو فوری طور پر فعال کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ایمرجنسی الرٹ سسٹم کے متعدد بار فعال ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، جس سے سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے۔ وزارت تعلیم اور اسکول انتظامیہ نے مشترکہ طور پر کام کرتے ہوئے آن لائن کلاسز کے لیے ضروری انتظامات مکمل کیے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھروں سے آن لائن کلاسز میں شرکت کریں اور تعلیم ی عمل میں کوئی تعطل نہ آنے دیں۔ والدین سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی ہے تاکہ ان کے بچوں کو آن لائن تعلیم حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ 8 مئی کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آن لائن کلاسز جاری رکھی جائیں یا تعلیم ی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں۔ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور طلبہ کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، حالیہ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت پیغام دیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی جہاز یا فریڈم پراجیکٹ میں رکاوٹ ڈالی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے جانب سے آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون حملہ بھی ہوا ہے، جس میں 3 غیر ملکی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تمام واقعات متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تعلیم ی اداروں کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
