متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے مبینہ دورے کی تردید کی

متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے مبینہ دورے کی تردید کر دی جس کے بارے میں بعض میڈیا رپورٹس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایران جنگ کے دوران خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات پہنچے اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اس دورے کو تاریخی پیش رفت قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسرائیل اور یو اے ای کے تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ تاہم اماراتی وزارت خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ابراہیمی معاہدے کے تحت شفاف اور علانیہ ہیں اور ان میں کوئی خفیہ یا غیر اعلانیہ ملاقاتیں شامل نہیں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ میڈیا پر نشر ہونے والی خبریں افواہ ہیں ریاست میں ایران جنگ کے دوران نیتن یاہو اور اسرائیلی فوجی وفد نے دورہ نہیں کیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ریاست میڈیا سے توقع رکھتی ہے کہ وہ معلومات کی درستگی کا خیال رکھے اور بغیر تصدیق کے دعووں کو نہ پھیلائے یا سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔
