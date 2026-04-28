متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا

متحدہ عرب امارات نے یکم مئی سے اوپیک (OPEC) اور اوپیک پلس (OPEC+) تنظیموں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اوپیک پلس میں روس جیسے اہم اتحادی بھی شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت توانائی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، یہ فیصلہ ملک کی طویل مدتی معاشی حکمت عملی اور توانائی کے شعبے میں رونما ہونے والے تبدیلاتی رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ پیداوار کی پالیسیوں اور ملک کی موجودہ و مستقبل کی صلاحیتوں کا مکمل جائزہ لینے کے بعد لیا گیا ہے۔ اس جائزے میں قومی سلامتی اور ملکی ضروریات کو ترجیح دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت توانائی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اوپیک سے علیحدگی کے باوجود وہ ذمہ داری کا مظاہرہ جاری رکھیں گے اور عالمی منڈی میں تیل کی طلب کے مطابق، بتدریج اور انتہائی محتاط انداز میں اضافی تیل کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کو اس وقت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں آبنائے ہرمز کی بندش کا خطرہ بھی شامل ہے۔ یہ خطرہ اس لیے ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات کے بیشتر تیل برآمدی مراکز اسی علاقے میں واقع ہیں۔ حالیہ دنوں میں، اسرائیل نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر آئرن ڈوم میزائل دفاعی نظام اور فوجی دستے متحدہ عرب امارات میں تعینات کیے ہیں۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام اور سلامتی خدشات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اوپیک کی تنظیم 1960 میں قائم کی گئی تھی، جس کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے لیے تیل کی پیداوار کی حد مقرر کرنا تھا تاکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات 1967 میں اوپیک کا رکن بنا اور اس وقت سے یہ تنظیم کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے بعد خطے میں دوسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ تاہم، گزشتہ چند برسوں کے دوران متحدہ عرب امارات نے اوپیک کے ساتھ اپنی پیداوار ی حد (کوٹا) اور دیگر پالیسیوں پر اختلافات کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کوٹے میں بھی اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ایران میں حالیہ دنوں میں ایک 'جان فدا' مہم شروع کی گئی ہے جس میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ اس مہم کا مقصد ایران کی سلامتی اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب، امریکہ کو ایران کے ساتھ جاری تناؤ میں مشکلات کا سامنا ہے اور اب تک اسے جنگ سے نکلنے کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جرمنی نے بھی اس صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ عالمی تیل کی منڈی پر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی یہ حرکت دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک پر بھی اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اس فیصلے سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا امکان بھی موجود ہے۔
