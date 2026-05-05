متحدہ عرب امارات پر میزائل حملوں کا سلسلہ، معیشت اور سلامتی پر اثرات

متحدہ عرب امارات میں حالیہ میزائل حملوں نے ملک میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر دی ہے، جس سے معیشت اور سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں حالیہ دنوں میں ہونے والے میزائل حملوں نے ملک میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ چند گھنٹے قبل ہی متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے تیل کے حکام نے کہا تھا کہ ملک جنگ سے مضبوط ہو کر ابھرا ہے اور ہزاروں افراد نے ابو ظبی میں منعقد ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں مقامی معیشت کو فروغ دینے میں حصہ لیا تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی ملک بھر میں موجود فونوں پر میزائل حملوں کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ گزشتہ ماہ نافذ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے بعد یہ پہلا حملہ تھا، جو اس کی کمزوری کی نشانی تھا۔ اس حملے نے معمول پر زندگی کی واپسی کی امیدوں کو دھچکا پہنچایا ہے اور ایران نے ایک نئی حقیقت کو جنم دیا ہے: اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو متحدہ عرب امارات کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ منگل کے روز ہونے والے تازہ حملوں کے باعث اسکولوں کو دوبارہ آن لائن تعلیم کی طرف رجوع کرنا پڑا، جو تقریباً دو ہفتے قبل ہی جسمانی طور پر کلاسیں دوبارہ شروع کر چکے تھے۔ حملوں سے پہلے کے ہفتوں میں، متحدہ عرب امارات میں مقیم افراد کی ایک بڑی تعداد واپس آنا شروع ہو گئی تھی، جہاں 90 فیصد آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ ساحل سمندر پر تفریح کرنے والے افراد مشہور مصنوعی جزیرے پالم کی طرف واپس آئے اور دبئی کے ریستوران دوبارہ فعال ہو گئے۔ ایک فوڈ اینڈ بیوریج کمپنی کے ایک ایگزیکٹو نے اے ایف پی کو بتایا کہ وہ جنگ کے باعث ہونے والی تنخواہوں میں کٹوتیوں کے بعد تنخواہوں میں اضافے پر بحث کرنے کے لیے ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے کہ فون بجنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 'ہم نے حرفی طور پر اپنے چہرے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیے اور ایک منٹ تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔' انہوں نے کہا کہ 'ایک مجموعی احساس تھکاوٹ کا تھا، اس بات پر یقین نہ آنے کا احساس تھا کہ یہ سب دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔' ایران نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کو کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ نشانہ بنایا، امریکی اثاثوں کے ساتھ ساتھ توانائی اور شہری انفراسٹرکچر اور حتیٰ کہ تاریخی مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے میزائلوں کو روکنے کی شرح بہت زیادہ ہونے کے باوجود، ان حملوں نے خلیج میں طویل عرصے سے قائم استحکام کے تاثر کو ختم کر دیا اور سیزن کے عروج پر سیاحوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب renewed حملوں کا خطرہ پورے خطے کی وسیع تر معیشت پر منڈلا رہا ہے، نہ صرف تیل اور گیس پر، بلکہ خلیج میں تنوع کی کوششوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کے سینئر ماہر اقتصادیات ڈیوڈ اوون نے خبردار کیا ہے کہ ' متحدہ عرب امارات کے غیر تیل کے نجی شعبے نے اپریل میں مزید رفتار کھو دی ہے، اور آپریٹنگ حالات گزشتہ پانچ سالوں میں سب سے کمزور کارکردگی دکھا رہے ہیں۔' کئی ہفتوں سے خلیج ریاستیں جنگ اور امن کے درمیان پھنس گئی ہیں کیونکہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور اہم ہرمز آبنائے تقریباً بند ہے۔ ایک ایگزیکٹو نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'یہ ایک نئی حقیقت بن سکتی ہے جہاں ہر چند وقت بعد ہمیں کچھ الرٹس موصول ہوتے رہیں گے۔' انہوں نے خبردار کیا کہ معیشت کا انحصار استحکام اور حفاظت کے احساس پر ہے۔ حملے واشنگٹن کی جانب سے ہرمز آبنائے کھولنے کی کوششوں کے ردعمل میں کیے گئے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر امریکہ اپنے حریف تہران کو چیلنج کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے سیاسی سائنسدان عبد الخالق عبداللہ نے اے ایف پی کو بتایا کہ 'جب بھی وہ امریکہ یا اسرائیل یا کسی بھی چیز سے ناراض ہوتے ہیں، تو وہ ہم پر فائر کر سکتے ہیں اور شاید ہم ان کا بنیادی ہدف ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا سبب بنا اور ہمیں تہران میں کیا سوچ رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔' متحدہ عرب امارات امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنے والا ایک عرب ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک اہم ہدف ہے۔ اس کی متنوع معیشت کا مطلب ہے کہ ایران ی حملوں کے اضافی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ ایران کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ اسرائیل کے مقابلے میں ڈرون حملوں کا آسان ہدف ہے۔ ایران متحدہ عرب امارات کو خاص طور پر نشانہ بنا رہا ہو سکتا ہے تاکہ ' خلیج ممالک کے درمیان مزید درار ڈالنے کی کوشش کی جا سکے'، جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان دسمبر میں یمن پر تنازع کے نتیجے میں عوامی طور پر سامنے آنے والے تناؤ کو بڑھا دے گا۔ خلیج کی دو سب سے بڑی معیشت یں جنگ اور ایران پر تقسیم ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کسی بھی معاہدے کے لیے زیادہ سخت موقف اختیار کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مطالبات کیے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے ثالثی کرنے والے پاکستان کے اقدامات کی حمایت کی ہے۔ ہیلیئر نے کہا کہ ' متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنا کر، ایران متحدہ عرب امارات کی جانب سے جوابی کارروائی کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے؛ ابو ظبی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔' اس کے برعکس، ریاض نے غزہ جنگ کے بعد معمول کی بحالی کی بات چیت کے تعطل کے بعد اسرائیل کو ایک بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہیلیئر نے کہا کہ ریاض، جس نے اپنے پڑوسی کے مقابلے میں ایران ی حملوں کا کم سامنا کیا ہے، 'کارروائی کے خطرات کو inaction کے خطرات سے زیادہ سمجھتا ہے، اور متحدہ عرب امارات اس کے برعکس رائے رکھتا ہے۔.
