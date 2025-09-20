متنازع ٹویٹ کیس: اعظم سواتی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت 27 ستمبر کو فیصلہ سنائے گی۔
متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے کی۔ سماعت کے دوران اعظم سواتی کی بریت کی درخواستوں پر دلائل پیش کیے گئے۔ وکیل سہیل سواتی نے مؤقف اختیار کیا کہ ٹویٹر سے یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ زیر بحث اکاؤنٹ دراصل اعظم سواتی کا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ٹویٹر کی جانب سے اکاؤنٹ کی ملکیت کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس خارج کیا جانا چاہیے۔ وکیل نے دلیل دی
کہ سابق آرمی چیف اس مقدمے میں فریق نہیں ہیں، اس لیے ان کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں۔ دوران سماعت اعظم سواتی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک میں ہمیں سچ بات کہنے کی ہدایت دی گئی ہے اور آزادی اظہار رائے سے متعلق معاملات کو جرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر لگائی جانے والی تمام دفعات کے حوالے سے اپنے دلائل عدالت میں جمع کروا دیے ہیں اور وہ سچائی پر مبنی بات کہنے کی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اعظم سواتی نے مزید کہا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے اور کسی بھی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ عدالت میں موجود اعظم سواتی کے وکلا نے بھی اپنے دلائل میں مؤقف اختیار کیا کہ اعظم سواتی کو اس کیس میں غلط طور پر پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی نے ہمیشہ سچ کی بات کی ہے اور آئین کے مطابق آزادی اظہار رائے کے حق کا استعمال کیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور اسے 27 ستمبر کو سنانے کا اعلان کیا۔\سماعت کے دوران، عدالت میں موجود اعظم سواتی اپنے وکلا، سہیل سواتی، مرتضیٰ طوری اور زائد بشیر ڈار کے ہمراہ تھے۔ یہ کیس ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اعظم سواتی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ آنا ایک اہم واقعہ ہوگا، جو سیاسی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران، عدالت میں موجود لوگوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز اعظم سواتی کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل اور ان کے وکلا کے دلائل تھے۔ اس کے علاوہ، کیس کی سماعت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مبینہ تعلقات اور سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ یہ کیس نہ صرف اعظم سواتی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا بلکہ ملکی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس کیس کے فیصلے کے بعد، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اس پر کیا ردعمل ظاہر کرتی ہیں اور آیا اس فیصلے سے سیاسی کشیدگی میں کمی آتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے۔ اعظم سواتی کی جانب سے سچائی پر مبنی بات کرنے کے عزم کو سراہا گیا اور اسے ایک بہادرانہ قدم قرار دیا گیا۔\عدالت نے اس کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کیس ہے جس میں آزادی اظہار رائے، سیاسی اختلافات اور قانونی تقاضے شامل ہیں۔ فیصلہ سنانے سے قبل، عدالت تمام متعلقہ شواہد اور دلائل کا باریک بینی سے جائزہ لے گی۔ فیصلے کا انتظار ہے کہ اس سے نہ صرف اعظم سواتی کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، بلکہ ملکی سیاست پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کیس میں شامل تمام فریقوں کی نظریں عدالت کے فیصلے پر لگی ہوئی ہیں اور ہر کوئی اس فیصلے کا منتظر ہے۔ بریت کی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد، سیاسی حلقوں میں نئی بحث اور تبصروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کیس کی اہمیت صرف قانونی دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی سیاست اور رائے عامہ پر بھی اثر انداز ہوگا۔ فیصلے کے بعد، سیاسی جماعتیں اور مبصرین اس پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس فیصلے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اس کیس نے نہ صرف اعظم سواتی کی شہرت کو متاثر کیا ہے بلکہ ملکی سیاست میں بھی ایک نیا رخ دیا ہے
اعظم سواتی بریت ٹوئٹ کیس عدالت فیصلہ سیاست آزادی اظہار رائے
