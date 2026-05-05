متنازع راستے سے زائرین کو چین بھیجنے کے منصوبے پر نیپال کا انڈیا سے احتجاج

نیپال نے انڈیا اور چین کے درمیان متنازع علاقے لیپو لیکھ سے کیلاش مانسرور جانے والے زائرین کے منصوبے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقہ اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ انڈیا نے نیپال کے دعوے کو مسترد کردیا ہے۔
نیپال نے انڈیا اور چین کے درمیان متنازع راستے سے زائرین کو کیلاش مانسرور بھیجنے کے منصوبے پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ نیپال حکومت کا موقف ہے کہ لیپو لیکھ کا علاقہ اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس راستے کے ذریعے یاترا کی اجازت دینے سے ملک کی سرحدی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ نیپال نے اس معاملے پر انڈیا اور چین دونوں کو باضابطہ طور پر اپنی تشویش سے آگاہ کردیا ہے۔ انڈیا نے نیپال کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں بھی اسی راستے سے زائرین مانسرور کی یاترا پر جاتے رہے ہیں۔ نیپال کی وزارتِ خارجہ کے مطابق، 1816 کے سوگولی معاہدے کے تحت کالی ندی کے مشرق میں واقع لیپو لیکھ ، لمپیا دھورا اور کالا پانی کے علاقے نیپال کا حصہ ہیں۔ حکومت نیپال مسلسل انڈیا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ ان متنازع علاقوں میں یاترا ، تجارت اور تعمیراتی سرگرمیوں سے گریز کرے۔ یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انڈیا کے سیکریٹری خارجہ وکرم مصری نیپال کے دورے پر جانے والے ہیں۔ امکان ہے کہ اس دورے کے دوران سرحدی تنازع ات اور دوطرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ نیپال کا کہنا ہے کہ وہ تاریخی معاہدوں اور حقائق کی بنیاد پر سفارتی مذاکرات کے ذریعے سرحدی تنازع ات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انڈیا کی وزارتِ خارجہ نے نیپال کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیپو لیکھ 1954 سے کیلاش مانسرور یاترا کا تسلیم شدہ راستہ رہا ہے۔ انڈیا کا موقف ہے کہ نیپال کی جانب سے کیے جانے والے علاقائی دعوے بلاجواز ہیں اور تاریخی حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ انڈیا نے نیپال کے ساتھ تعمیری مذاکرات کے ذریعے سرحدی تنازع ات کو حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ کیلاش مانسرور ، جو ہندوؤں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، چین کے علاقے میں واقع ہے۔ چین ہر سال محدود تعداد میں بھارتی زائرین کو یہاں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ یاترا کورونا کی وبا کے بعد دوبارہ شروع کی گئی ہے اور اس بار 500 زائرین سکم کے ناتھو لادرے اور 500 لیپو لیکھ درے کے راستے سفر کریں گے۔ انڈیا نے سکم اور اروناچل پردیش کے سرحدی راستوں کے ذریعے چین کے ساتھ تجارت بھی دوبارہ شروع کی ہے، جس پر نیپال نے اعتراض اٹھایا ہے۔ لیپو لیکھ انڈیا اور چین کی سرحد پر واقع ایک چھوٹا علاقہ ہے، جس پر نیپال بھی اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ انڈیا نے 2015 میں یہاں سڑکیں اور عمارتیں تعمیر کی تھیں، جس کے خلاف نیپال میں مظاہرے ہوئے تھے۔ نیپال کا موقف ہے کہ 1816 کے سوگولی معاہدے کے مطابق کالی ندی کے مشرق کا علاقہ اس کا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، نیپال کی نئی حکومت اس تنازع کو سفارتی طور پر حل کرنے کے لیے زیادہ سنجیدگی سے کام کر رہی ہے.
