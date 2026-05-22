متنبہ بھارتی انتظامیہ کی وحشیانہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں جاری ہیں

متنبہ بھارتی انتظامیہ کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ کی ان کارروائیوں کو وحشیانہ، امتیازی اور متعصبانہ قرار دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 60 کنال پر مشتمل 20 سے 30 گھروں کو جنگلات کی زمین قرار دے کر مسمار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں یہ مسلمان وراثتی زمینوں پر کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں جن کے گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبائلی برادری کے گھروں کی مسماری کا مقصد ایک منظم اور ظالمانہ بے دخلی سے مسلمان کو خوفزدہ کرنا ہے۔ دریں اثنا ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی ظالمانہ کارروائیاں خوف کی فضا قائم رکھنے اور آبادیاتی توازن بدلنے کی سازش ہیں۔ قابض بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر بہیمانہ مظالم کی شرمناک تاریخ ہے جس پر عالمی برداری مزید خاموش نہیں رہ سکتی.
