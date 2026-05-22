Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

متنبہ بھارتی انتظامیہ کی وحشیانہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں جاری ہیں

سیاست News

متنبہ بھارتی انتظامیہ کی وحشیانہ کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں جاری ہیں
متنبہ بھارتی انتظامیہ، مقبوضہ کشمیر، وحشیانہ کاررو
📆22/05/2026 5:16 am
📰ExpressNewsPK
52 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 53%

متنبہ بھارتی انتظامیہ کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ کی ان کارروائیوں کو وحشیانہ، امتیازی اور متعصبانہ قرار دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا ہے۔

متنبہ بھارتی انتظامیہ کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ کی ان کارروائیوں کو وحشیانہ، امتیازی اور متعصبانہ قرار دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 60 کنال پر مشتمل 20 سے 30 گھروں کو جنگلات کی زمین قرار دے کر مسمار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں یہ مسلمان وراثتی زمینوں پر کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں جن کے گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبائلی برادری کے گھروں کی مسماری کا مقصد ایک منظم اور ظالمانہ بے دخلی سے مسلمان کو خوفزدہ کرنا ہے۔ دریں اثنا ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی ظالمانہ کارروائیاں خوف کی فضا قائم رکھنے اور آبادیاتی توازن بدلنے کی سازش ہیں۔ قابض بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر بہیمانہ مظالم کی شرمناک تاریخ ہے جس پر عالمی برداری مزید خاموش نہیں رہ سکتی.

متنبہ بھارتی انتظامیہ کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ کی ان کارروائیوں کو وحشیانہ، امتیازی اور متعصبانہ قرار دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 60 کنال پر مشتمل 20 سے 30 گھروں کو جنگلات کی زمین قرار دے کر مسمار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں یہ مسلمان وراثتی زمینوں پر کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں جن کے گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبائلی برادری کے گھروں کی مسماری کا مقصد ایک منظم اور ظالمانہ بے دخلی سے مسلمان کو خوفزدہ کرنا ہے۔ دریں اثنا ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی ظالمانہ کارروائیاں خوف کی فضا قائم رکھنے اور آبادیاتی توازن بدلنے کی سازش ہیں۔ قابض بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر بہیمانہ مظالم کی شرمناک تاریخ ہے جس پر عالمی برداری مزید خاموش نہیں رہ سکتی

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

متنبہ بھارتی انتظامیہ، مقبوضہ کشمیر، وحشیانہ کاررو

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 08:16:26