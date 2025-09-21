متھن منھاس بی سی سی آئی کے اگلے صدر کے لیے نامزد

سابق دہلی کے کپتان متھن منھاس کو بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) کے اگلے صدر کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے۔ راجر بِنی کی جگہ لینے والے منھاس 28 ستمبر کو بلا مقابلہ منتخب ہونے والے ہیں۔
بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ ( بی سی سی آئی ) کے اگلے صدر کے لیے نامزدگیوں کا سلسلہ اتوار کو ختم ہو گیا اور صرف ایک نامزدگی سامنے آئی: سابق دہلی کے کپتان متھن منھاس ۔ منھاس، جو ایک سابق بلے باز تھے، نے کبھی بھی بھارتی ٹیم کی نمائندگی نہیں کی، لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کھیل کی انتظامیہ کا رخ کیا۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک پینل تیار ہے، جس میں متھن منھاس صدر کے عہدے کے لیے نامزد ہیں۔ 45 سالہ منھاس 28 ستمبر کو ہونے والے بی
سی سی آئی کے انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے ہیں۔ وہ سابق ورلڈ کپ فاتح راجر بِنی کی جگہ لیں گے، جنہوں نے لازمی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال مکمل ہونے کے بعد اگست میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ منھاس کو ہفتے کے روز نئی دہلی میں ہونے والے ایک اہم اجلاس میں اس کردار کے لیے منتخب کیا گیا، جس میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر ارکان اور بی سی سی آئی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ بھارتی میڈیا نے اطلاع دی کہ یہ اجلاس بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے سربراہ جے شاہ کے والد ہیں۔ منھاس نے حال ہی میں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کرکٹ ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ہے۔ دیو جیت سیکیا بی سی سی آئی کے سیکرٹری کے طور پر برقرار رہیں گے۔ شکلا، جو قائم مقام صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، نائب صدر کے طور پر برقرار رہیں گے۔\بھارت میں کرکٹ کی زبردست مقبولیت نے بی سی سی آئی کو تمام کھیلوں کے قومی بورڈز میں سب سے زیادہ امیر بننے میں مدد کی ہے، جو اسپانسرشپ اور ٹی وی ڈیلز سے لاکھوں ڈالر کما رہا ہے۔ بی سی سی آئی کی دولت کی وجہ سے ہی متھن منھاس کی نامزدگی کو ایک اہم واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بی سی سی آئی کی قیادت میں تبدیلی سے بھارتی کرکٹ میں مزید بہتری آئے گی اور نئے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ راجر بِنی کے دور میں بورڈ نے کئی اہم فیصلے کیے تھے، لیکن اب سب کی نظریں متھن منھاس پر لگی ہیں کہ وہ کس طرح بورڈ کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ متھن منھاس کی انتظامی صلاحیتوں اور کرکٹ کے کھیل سے وابستگی کو دیکھتے ہوئے، یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ بورڈ کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ، بھارت میں کرکٹ کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی نئے اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔\بی سی سی آئی کی سربراہی تبدیلی کے بعد بھارتی کرکٹ میں مختلف تبدیلیوں کا امکان ہے۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف انتظامی سطح پر ہوں گی بلکہ کھیل کے میدان پر بھی نظر آئیں گی۔ نئے صدر کے آنے سے ٹیم کی سلیکشن پالیسیوں، کوچنگ اسٹاف اور کھلاڑیوں کی تربیت میں بھی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ بی سی سی آئی ہمیشہ سے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے اور متھن منھاس کے دور میں بھی اس پالیسی کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، ڈومیسٹک کرکٹ کو مزید منظم اور پرکشش بنانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی توجہ صرف مردوں کی کرکٹ پر ہی نہیں رہے گی بلکہ خواتین کی کرکٹ کو بھی فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر، بی سی سی آئی کی نئی قیادت بھارتی کرکٹ کو ایک نئی سمت دے گی اور اس کھیل کو مزید مقبول بنائے گی۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہو گا کہ متھن منھاس اپنے دور صدارت میں کیا نئے اقدامات کرتے ہیں اور کس طرح بھارتی کرکٹ کو عالمی سطح پر ایک مضبوط مقام دلاتے ہیں
بی سی سی آئی متھن منھاس صدر کرکٹ راجر بِنی
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
لانگ مارچ کے دوران تھانے میں توڑ پھوڑ کےکیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتیں منظورلانگ مارچ کے دوران تھانے میں توڑ پھوڑ کےکیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتیں منظور
مزید پڑھ »
آزاد کشمیر کا 1 کھرب 63 ارب 70 کروڑ کا تاریخی بجٹ پیش - ایکسپریس اردوآزاد کشمیر کا 1 کھرب 63 ارب 70 کروڑ کا تاریخی بجٹ پیش - ExpressNews
مزید پڑھ »
ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7 ہزار 477 میگاواٹ ہو گیا - ایکسپریس اردوجلی کا شارٹ فال 7 ہزار477 میگا واٹ ہوگیا مزید پڑھئے: ExpressNews
مزید پڑھ »
بجلی کا شارٹ فال 7 ہزار میگاواٹ، لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹوں تک پہنچ گیا - ایکسپریس اردوملک میں بجلی کا شارٹ فال 7 ہزار 130 میگاواٹ سے تجاوز کرگیا مزید پڑھئے: ExpressNews
مزید پڑھ »
جسٹس (ر) جاوید اقبال پر الزامات، انکوائری کمیشن نے طیبہ گل کو طلب کرلیاانکوائری کمیشن نے متاثرہ خاتون طیبہ گل کو 28 جولائی کو طلب کیا ہے
مزید پڑھ »
اب 9 مئی اور 28 مئی کا مقابلہ ہے، عطا تارڑیہ ملک کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے، اب 9 مئی اور 28 مئی کا مقابلہ ہے اگر اللّٰہ نے چاہا تو 28 مئی جیتے گا۔ تفصیلات جانیے: AttaTarar PMLN 9May 28May PTIOfficial imranKhanPTI
مزید پڑھ »