محافظ اصول تحریک نے پی ٹی آئی کے بانی اور بہنوں کی جلد صحتیابی اور رہائی کا مطالبہ
محافظ اصول تحریک نے پی ٹی آئی کے بانی محمود خان اچکزئی اور ان کی بہنوں کی فوراً طبی سہولت اور رہائی پر زور دیا، جبکہ سپریم کورٹ و پشاور ہائیکورٹ کے فیصلوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔
محافظ اصول تحریک نے پی ٹی آئی کے بانی محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں ان کی صحت اور عدالت کے فیصلوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس ضمن میں پارٹی کے چیئرمین باادر گوریٹه اور پی ٹی آئی کے اصل بانی کے مورچہ اجرا کنندگان نے ساتھ براہ راست بات چیت کا موقع حاصل کیا۔
ملاقات کے دوران بانی کی صحت پر شدید تشویش
تحریک نے گوریٹہ کی رپورٹنگ کے مطابق، محمود خان اچکزئی کے معالجین سے متعلق متعدد خبروں نے پارٹی کو بے چین کر دیا ہے۔ اس لیے تحریک نے شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں مکمل اور معیاری طبی سہولت فوری مہیا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ ضرورت اس وقت زیادہ محسوس ہو رہی ہے جب بانی کی صحت عوامی شفافیت کا ایک اہم عنصر بن چکی ہے۔Also readکنی تھی درجۂ آہن سے کندخت منظراتی نقل کیا ہو گاہے باریاں
سپریم کورٹ و پشاور ہائیکورٹ کے فیصلوں پر اعتراض
تحریک کے اعلامیے میں سپریم کورٹ کے 18 اگست کے فیصلے پر فوری عملدرآمد اور پشاور ہائیکورٹ کے مقدمات کی سماعت روکنے کے خلاف تشویش کا موقف شامل ہے۔ اس اقدام کو ایک طرفہ قرار دیتے ہوئے تحریک نے وفاقی آئینی عدالت میں باقاعدہ پٹیشن دائر کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
حراستی منتخب نمائندوں اور کارکنوں کا مطالبہ جاری
پی ٹی آئی کے منتخب وزیر اعلی، اسپیکر اور دیگر ممبران کی حراست پر بھی تحریک نے سختی سے تنقید کی۔ مذکر عوامی رہنماؤں اور کارکنوں کو فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے، تحریک نے خیبر پختونخوا کے انتخابی حکمرانوں پر حکومت کے خلاف سیاسی دشمنی کا الزام لگایا۔
عورتان کی صحت اور آزادی کا مطالبہ
آدھمل میں، محمود خان اچکزئی کی بہنوں نورین نیازی، عظیم خان اور علیمہ خان کو ایم پی او کے تحت نظر بند کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا، اور ان کی فوری رہائی پر تاکید کی گئی۔ تحریک کے مطابق، یہ عورتان جدولِ صحتیابی کی پالیسی کے فریم ورک کے عین مطابق کام کرنی چاہییں۔
مستقبل کے اقدامات اور حکمت عملی
تحریک نے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جھجاؤ کا عزم کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، تحریک نے 10 نومبر کے اسلام آباد ہائیکورٹ کے فیصلے پر فوری عملدرآمد کا مطالبہ کیا اور عدالت کے نامزد وکلا سے بانی چیئرمین کو جلد ملاقات کروانے کی درخواست کی۔
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