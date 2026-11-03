محبّت میں بدلہ مہاراشٹر میں دوست نے دوست کو قتل کیا اور 20 روز بعد خود پیش ہوا
مہاراشٹر میں وشال کدم کے قتل کا انکشاف بعد میں ہوا جب ملزم پربھو کارکاڈے 20 دن بعد خود پولیس کے سامنے پیش ہوا اور اپنا جرم قبول کر لیا۔
بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ڈومبیولی کے علاقے موتھا گاؤں میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے اپنے قریبی دوست کو قتل کرنے کے بعد لاش چھپانے کی کوشش کی تاہم 20 روز بعد اسے ذہنی دباؤ برداشت نہ ہونے پر خود پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 9 اکتوبر کو پیش آیا جب دو قریبی دوست بشول کدم اور پربھو کارکاڈے مل کر شراب پی رہے تھے کہ معمولی بحث پر ان کے درمیان شدید جھگڑا ہو گیا جس کے دوران پربھو نے طیش میں آ کر وشال کو گھونسوں اور لاتوں سے پیٹا جس کے نتیجے میں وشال کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔
واقعے کی تفصیلات اور لاش چھپانے کا طریقہ
واقعے کے بعد ملزم پربھو کارکاڈے نے فوری طور پر شہر سے فرار ہونے کا پلان بنایا لیکن اس نے اپنے جرم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اپنے ماحک مکان سندیش مہاترے کی مدد لی جس نے لاش کو بوری میں بند کرنے میں اس کی مدد کی اور اسے رات کے وقت نالے کے قریب ایک ویران اور دور دراز جگہ پر پھینک دیا گیا تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دونوں دوستوں کے درمیان پیشہ ورانہ یا ذاتی مسائل کی بجائے معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا جو ایک سنگین جرم کا سبب بنا جس میں پربھو نے فوری طور پر شدید تشدد کا سہارا لیا۔Also readKimi Antonelli becomes youngest F1 world champion at 20
ذہنی دباؤ اور خود پیش ہونے کی وجوہات
ملزم پربھو کارکاڈے نے قتل کے بعد تقریبا 20 دن تک معمول کی زندگی گزارنے کی کوشش کی لیکن اسے مقتول دوست وشال کے خواب آتے رہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل بے خوابی اور شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہو گیا اور اسے اپنی زندگی پر کوئی یقین نہ رہا۔ بالآخر 20ویں دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے جرم کی پاداش میں تھانے پہنچ گیا جہاں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بتایا کہ اسے اپنے عمل پر شدید پچھتاوا ہو رہا ہے۔
پولیس کی کارروائی اور گرفتاریاں
تھانے پہنچنے کے بعد ملزم کی درخواست پر فوری طور پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم پربھو کارکاڈے کو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی لاش کو چھپانے میں ملوث ماحک مکان سندیش مہاترے کو بھی حراست میں لے لیا کیونکہ اس نے بھی لاش کو بوری میں بند کر کے پھینکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پولیس نے ان سے مزید استفسار کیا اور عدالت سے چار روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا تاکہ واقعے کی اصل وجہ اور واردات میں دوسرے افراد کے ملوث ہونے کی ممکنہ نشاندہی کی جا سکے۔
تفتیش اور مستقبل کے اقدامات
پولیس کی ٹیم اب واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ کس طرح ایک معمولی جھگڑا اتنا سنگین شکل اختیار کر گیا اور کیا اس میں کسی اور شخص کا ہاتھ تھا یا نہیں نیز لاش کے چھپانے والی جگہ کی نشاندہی کر کے ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں۔ اس کیس میں پولیس کا ماننا ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ملزم کا خود پیش ہونا سچائی سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرے گا لیکن قانونی کارروائی کو جاری رکھا جائے گا تاکہ انصاف یقینی بنایا جا سکے۔
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