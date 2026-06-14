محرم الحرام 1448 ہجری کے چاند کی رویت کے لیے اجلاس

محرم الحرام 1448 ہجری کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس پیر 15 جون کو منعقد ہوں گے، تاہم محکمہ موسمیات اور رویت ہلال ریسرچ کونسل نے چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم قرار دیئے ہیں۔
محرم الحرام 1448 ہجری کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس پیر 15 جون کو منعقد ہوں گے، تاہم محکمہ موسمیات اور رویت ہلال ریسرچ کونسل نے چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم قرار دیئے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بادشاہی مسجد لاہور کے اقبال ہال میں منعقد ہوگا، جہاں ملک بھر سے موصول ہونے والی چاند کی رویت سے متعلق شہادتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 15 جون کو صبح 7 بج کر 54 منٹ پر ہوگی، جس کے باعث اسی روز 29 ذوالحج کی شام ملک بھر میں چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم صاف یا جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے، تاہم چاند کی کم عمر رویت میں بنیادی رکاوٹ ہوگی۔ پنجاب میں چاند رات 7 بج کر 59 منٹ پر غروب ہوگا۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے بھی فلکیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر کہا ہے کہ 15 جون کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں 12 گھنٹے سے کم ہوگی، جبکہ ہلال کی رویت کے لیے عموماً چاند کی عمر 18 گھنٹے سے زائد ہونا ضروری سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان فرق 37 منٹ جبکہ پشاور میں 42 منٹ ہوگا، تاہم چاند کی کم عمر کے باعث مطلع صاف ہونے کی صورت میں بھی چاند ننگی آنکھ، دوربین یا ٹیلی سکوپ سے نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل کے مطابق ذوالحجہ 1447 ہجری کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد یکم محرم الحرام 1448 ہجری بدھ 17 جون 2026 کو ہونے کا امکان ہے۔ تاہم محرم الحرام کے چاند کی رویت اور نئے اسلامی سال کے آغاز کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی.
محرم الحرام 1448 ہجری کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس پیر 15 جون کو منعقد ہوں گے، تاہم محکمہ موسمیات اور رویت ہلال ریسرچ کونسل نے چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم قرار دیئے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بادشاہی مسجد لاہور کے اقبال ہال میں منعقد ہوگا، جہاں ملک بھر سے موصول ہونے والی چاند کی رویت سے متعلق شہادتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 15 جون کو صبح 7 بج کر 54 منٹ پر ہوگی، جس کے باعث اسی روز 29 ذوالحج کی شام ملک بھر میں چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم صاف یا جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے، تاہم چاند کی کم عمر رویت میں بنیادی رکاوٹ ہوگی۔ پنجاب میں چاند رات 7 بج کر 59 منٹ پر غروب ہوگا۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے بھی فلکیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر کہا ہے کہ 15 جون کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں 12 گھنٹے سے کم ہوگی، جبکہ ہلال کی رویت کے لیے عموماً چاند کی عمر 18 گھنٹے سے زائد ہونا ضروری سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان فرق 37 منٹ جبکہ پشاور میں 42 منٹ ہوگا، تاہم چاند کی کم عمر کے باعث مطلع صاف ہونے کی صورت میں بھی چاند ننگی آنکھ، دوربین یا ٹیلی سکوپ سے نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ رویت ہلال ریسرچ کونسل کے مطابق ذوالحجہ 1447 ہجری کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد یکم محرم الحرام 1448 ہجری بدھ 17 جون 2026 کو ہونے کا امکان ہے۔ تاہم محرم الحرام کے چاند کی رویت اور نئے اسلامی سال کے آغاز کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی
محرم الحرام، چاند کی رویت، رویت ہلال کمیٹی، اجلاس،
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شدت، شہید فلسطینیوں کی تعداد 1448 ہوگئیغزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے جس کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1448 ہوگئی جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 6 ہزار 800 سے تجاوز کرگئی ہے
Read more »
US Senate rejects bids to block arms sales to Israel over GazaSimilar measures, also introduced by Sanders, failed by 82-15 and 83-15 in April
Read more »
نیپالی کوہ پیما نے 32 ویں بار ایورسٹ سر کر عالمی ریکارڈ توڑا اور سعودی وزارتِ حج نے 1448 ہجری کے عمرہ سیزن کی تاریخیں اعلان کیںنیپالی ماؤنٹ ایورسٹ کے سردار نے اپنی 32 ویں کامیاب چوٹی سر کر کے عالمی ریکارڈ کی حد عبور کر لی ہے۔ اسی دوران سعودی وزارتِ حج و عمرة نے نئے عمرہ سیزن 1448 ہجری کے لئے داخلے اور ویزا کے اجراء کی تاریخیں واضح کر دیں، جن میں 15 ذوالحج سے داخلے، ویزا کا آغاز 31 مئی اور آخری تاریخیں 9 مارچ 2027 تک شامل ہیں۔
Read more »
Pakistan Meteorological Department Predicts Minimal Visibility of Moon for Muharram-ul-Haram 1448 AHThe Pakistan Meteorological Department (PMD) has announced that the chances of observing the moon for Muharram-ul-Haram 1448 AH on June 15 are minimal due to a short interval between its birth and sunset.
Read more »
دبئی میں نئے اسلامی سال پر مفت پارکنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کی خدمات کا اعلاندبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے نئے اسلامی سال 1448 ہجری کی تعطیل کے دوران شہر بھر میں مفت پارکنگ اور پblic ٹرانسپورٹ کے اوقات کا اعلان کردیا ہے۔ متعطلہ دنوں میں میٹرو، ٹرام اور بسیں کی انتہائی方便 سروسellig可是algze
Read more »