اسلام آباد میں تبدیلی کی سمت: محسن نقوی کی قیادت میں شہر کی نئی شناخت وفاقی دارال حکومت اسلام آباد ایک نئی سمت کی جانب گامزن ہے، جہاں غیرقانونی تجاوزات کیخلاف سخت کارروائیوں اور جامع منصوبہ بندی کے ذریعے شہر کو ایک ماڈل دارال حکومت بنانے کا عزم کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی متحرک اور نتیجہ خیز قیادت میں، اسلام آباد میں غیرقانونی تجاوزات کے خاتمے کے لیے غیر معمولی پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا مقصد ریاستی زمینوں کو واپس لینا، اربوں روپے مالیت کی جائیدادوں کو بحال کرنا، شہری نظام کو درست کرنا اور وفاقی دارال حکومت کو صاف، سبز، پائیدار، محفوظ اور سیاحوں کے لیے دوستانہ ماڈل شہر بنانا ہے۔ یہ اقدامات “محسن سپیڈ” کے نام سے مشہور ہیں، جو تیز فیصلہ سازی، فوری عمل درآمد اور میدان میں واضح نتائج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی ( CDA )، ڈیزاین اینڈ میٹریل مینجمنٹ اتھارٹی (DMA)، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد ( MCI ) اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری ( ICT ) کے ہم آہنگی سے کیے جانے والے ان مسلسل اقدامات نے بہت سے لوگوں کو محسن نقوی کی قیادت کو سراہنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں “کمال کر دیا محسن نقوی !
” یہ جملہ اچھی حکمرانی کے اسلوب کو ظاہر کرتا ہے جو باتوں سے زیادہ عمل پر مبنی ہے۔ یہ مہم CDA کے چیئرمین اور چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف کی آپریشنل نگرانی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد (MCI) کی CEO ڈاکٹر انعم فاطمہ کی نگرانی میں، CDA کی فیلڈ انفورسمنٹ ٹیموں کے ساتھ مل کر ایک مربوط فریم ورک کے ذریعے نافذ کی جا رہی ہے۔ یہ مربوط انفورسمنٹ ماڈل منصوبہ بندی، عمل درآمد اور نگرانی کو بیک وقت یقینی بناتا ہے، جس سے تاخیر کم ہوتی ہے اور اثرات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس مہم کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ غیرقانونی تجاوزات کے خلاف سخت “صفر برداشت” کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ اس پالیسی کے تحت، غیر مجاز تجارتی توسیع، غیر قانونی کіоکس اور سڑک کے کنارے اسٹال، گرین بیلٹ اور زمینوں پر تجاوزات، فٹ پاتھوں پر قبضہ، رہائشی جائیدادوں کا تجارتی استعمال، اور اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں میں ریاستی زمینوں اور جائیدادوں پر غیر رسمی بستیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس غیر جانبدارانہ اور جامع انفورسمنٹ پالیسی نے عوام کے اعتماد کو مضبوط کیا ہے اور اس اصول کو تقویت بخشی ہے کہ ریاستی زمین ایک اجتماعی قومی اثاثہ ہے۔ اسلام آباد میں مختلف ہائی امپیکٹ زونز میں ہدف بنائے گئے آپریشنز میں شامل ہیں: سائیڈ پور گاؤں: غیر قانونی تعمیرات اور تجارتی تجاوزات کو ہٹانے سے علاقے کی ثقافتی اور ماحولیاتی قدر کو بحال کرنے میں مدد ملی۔ نور پور شاہن: غیر مجاز تعمیرات کو صاف کرنے سے رسائی اور عوامی جگہ کے استعمال میں بہتری آئی۔ اسلام آباد ایکسپریس وے: سڑک کے کنارے تجاوزات کو بڑے پیمانے پر ہٹانے سے ٹریفک کی روانی بحال ہوئی اور سڑک کی حفاظت بڑھی۔ ترنول: غیر قانونی قبضے سے قیمتی ریاستی زمینوں کو واپس لیا گیا، بشمول غیر رسمی بستیوں اور تجارتی استعمال۔ اس کے علاوہ، انفورسمنٹ کارروائیاں مارکیٹوں، رہائشی شعبوں، سروس روڈز اور گرین بیلٹس تک پھیلائی گئی ہیں، جس سے پورے شہر پر اثر پڑا ہے۔ اس مہم کی ایک اہم ترین کامیابی ہزاروں کنال ریاستی زمینوں، جائیدادوں اور اربوں روپے مالیت کے تجارتی اثاثوں کی بحالی ہے۔ ان بحالیوں سے عوامی جائیدادوں کو غیر قانونی قبضے سے تحفظ ملتا ہے، منصوبہ بندی کے مطابق شہری ترقی کو فروغ ملتا ہے، اور مستقبل میں تجاوزات کے خلاف ایک deterrent کے طور پر کام کرتا ہے۔ واضح فٹ پاتھ اور پیدل چلنے کی جگہ، بحال شدہ پارک اور گرین بیلٹ، بہتر ٹریفک کی روانی اور کم bottlenecks، اور بہتر ماحولیاتی حالات قابل ذکر ہیں۔ اسلام آباد تیزی سے ایک اچھی طرح سے منصوبہ بند، ماحول دوست دارالحکومت کے طور پر اپنی شناخت بحال کر رہا ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ مہم کو عوام کی وسیع حمایت حاصل ہوئی ہے، خاص طور پر اس کی شفافیت، مستقل enforcement، بلا تعصب کارروائی اور فوری، واضح بہتری کی وجہ سے۔ شہری اور تمام اسٹیک ہولڈرز ان کوششوں کو شہری اور دیہی حکمرانی میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھتے ہیں، جہاں قوانین مؤثر طریقے سے نافذ کیے جا رہے ہیں، صرف نام کے لیے نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں غیرقانونی تجاوزات کے خلاف CDA، DMA، MCI اور ICT انتظامیہ کی جانب سے جاری مسلسل کارروائیاں محسن نقوی کی دوراندیش اور متحرک قیادت کو ظاہر کرتی ہیں، جو اسلام آباد کو ایک ماڈل دارالحکومت کے طور پر دوبارہ تشکیل دے رہی ہیں۔ مسلسل رفتار کے ساتھ، اسلام آباد غیرقانونی تجاوزات سے پاک، ماحولیاتی طور پر پائیدار، محفوظ، محفوظ، قابل رہائش اور اچھی طرح سے منصوبہ بند ماڈل دارالحکومت بننے کے راستے پر گامزن ہے۔ “محسن سپیڈ” کا نعرہ تیز رفتار اچھی حکمرانی کی علامت بن گیا ہے، جبکہ “کمال کر دیا محسن نقوی!
” کے نعرے سے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول CDA، DMA، MCI اور ICT انتظامیہ کے مشترکہ کوششوں سے حاصل ہونے والی قابل پیمائش پیشرفت کی riconoscimento ظاہر ہوتی ہے
