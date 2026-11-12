محسن نقوی کی صوبوں کے قیام پر ریفرنڈم کی تجویز
وزیر داخلہ محسن نقوی نے صوبوں کے قیام پر عوامی رائے جاننے کے لیے ریفرنڈم کروانے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ عوام کی رائے تسلیم کی جانی چاہیے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے صوبوں کے قیام کے معاملے پر عوامی ریفرنڈم کروانے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیشنل کرائم کنٹرول اینڈ انٹیلیجنس ایجنسی یعنی این سی سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی۔
محسن نقوی کے مطابق سیاسی جماعتوں کو عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صوبوں کے حق میں عوامی سروے سامنے آ چکے ہیں۔Also readMark McGuinn, Country Singer-Songwriter, Dies at 58
صوبوں کے حق میں عوامی سروے اور ریفرنڈم کی تجویز
محسن نقوی نے واضح کیا کہ صوبوں کے حق میں عوامی سروے آ چکے ہیں، اس لیے اب ریفرنڈم کے ذریعے براہ راست عوام سے رائے لی جائے۔ ان کے مطابق یہ طریقہ اس معاملے کا بہترین حل ہے۔
انہوں نے کہا کہ سروے کے نتائج سے واضح ہے کہ عوام کی اکثریت صوبے بنانے کے حق میں ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے ریفرنڈم کو مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا۔
محسن نقوی کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کی رائے بالکل ضروری ہے اور اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ حتمی فیصلہ عوام کی رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
بلاول بھٹو زرداری کے موقف سے مکمل اتفاق
محسن نقوی نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس بات سے متفق ہیں کہ اگر عوام چاہتے ہیں تو صوبے ضرور بننے چاہییں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں وہ ریفرنڈم کے سو فیصد نتیجے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں سب جمہوریت اور عوام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر عوام صوبوں کے حق میں رائے دیں تو اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔
محسن نقوی نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ عوام کی رائے لے یا اگر اس سے بہتر کوئی راستہ سمجھتی ہے تو وہ اسے اختیار کرے۔ اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومتی وزیر نے فیصلہ پیپلز پارٹی کی صوابدید پر چھوڑا ہے۔
سسٹم ری سیٹ کے معاملے پر بلاول اور محسن نقوی ایک پیج پر
محسن نقوی نے کہا کہ سسٹم ری سیٹ ہونے کے معاملے پر وہ اور بلاول بھٹو زرداری ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ پورا سسٹم ری سیٹ ہو تاکہ ملک میں چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں۔
وزیر داخلہ کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ صوبوں کے قیام کا معاملہ وسیع تر نظام کی تبدیلی کی بحث سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے سسٹم ری سیٹ کے طریقہ کار کی تفصیل بیان نہیں کی۔
محسن نقوی کا مؤقف ہے کہ سیاسی جماعتوں کو عوامی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے چاہییں۔ ان کے مطابق ریفرنڈم ہی وہ راستہ ہے جس سے صوبوں کے معاملے پر عوام کی حتمی رائے سامنے آ سکتی ہے۔
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