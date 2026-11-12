محسن نقوی نے 5000 جھوٹے امتحانات کے شبخے کا پردہ فاش کیا
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے NCCIA کے تحت 5000 غیرقانونی امتحانات اور سائبر کرائم کے خلاف سخت کارروائی کی تصدیق کی۔
وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے انکشاف کیا ہے کہ قومی سائبر جرم تحقیقاتی ایجنسی نے کئی ہزار افراد کو بیرون ملک یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے جعلی امتحانات کروانے والے بڑے شبخے کا مکمل طور پر انکشاف کیا ہے۔ اس انکشاف کے دوران محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس نیٹ ورک نے تقریباً 5,000 پاکستانیوں کو جعلی طریقوں سے کامیاب کروانے میں مدد فراہم کی تھی۔
جھوٹے امتحانات کا شبخہ اور قانونی کارروائی
محسن نقوی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ قومی سائبر جرم تحقیقاتی ایجنسی (NCCIA) نے ایک بہت بڑا اور منظم اسکیم کا پردہ فاش کیا ہے جس کے تحت دھوکہ دہی اور جعلسازی کے ذریعے طلباء کو بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں داخلہ دلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر حکام نے بروقت کارروائی نہ کی ہوتی تو یہ اسکیم بڑے پیمانے پر نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ وزیر داخلہ نے تصدیق کی کہ تفتیشی کارروائی کے بعد اس گینگ کے ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔Also readBritish General Praises Muslim Soldiers' World War Role
اس موقع پر محسن نقوی نے NCCIA کی کارکردگی کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی یہ بھی اشارہ کیا کہ ایجنسی پر موجودہ حالات میں کampfی دباؤ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اس ادارے کو مزید وسائل فراہم کرے تو مستقبل قریب میں سائبر کرائمز کے خلاف مزید مؤثر کارروائی ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایجنسی کے افسران کی جانب سے مشکل حالات کے باوجود کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور ان کے کام کی داد دی۔
خواتین کے خلاف سائبر بلیک مینگ پر سختی
وزیر داخلہ نے خواتین کے خلاف سائبر کرائمز، خاص طور پر بلیک مینگ کے معاملے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اس بارے میں صفر رواداری کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ زیادہ تر آن لائن مقدمات میں خواتین ہی بنیادی ہدف بنتی ہیں اور متعلقہ ملزمان کو شکایت موصول ہوتے ہی گھنٹوں کے اندر حراست میں لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے لاہور میں پانچ یا چھ نوجوان خواتین کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا جنہوں نے خود کشی کے دباؤ کا شکار ہونے کی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔
شکایات کی بہتر نگرانی کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی (NADRA) کے پیک آئی ڈی سسٹم کو استعمال کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت تمام شکایات کو ڈیجیٹل شکل دی جائے گی جس سے کیسز کے حل اور نگرانی میں شفافیت اور تیزی آئے گی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے وزیراعظم شہباز شریف سے اس موضوع پر تفصیلی ملاقات کریں گے تاکہ متعلقہ امور اور مزید ترقی پر بات چیت کی جا سکے۔
صوبوں کی تشکیل اور سیاسی اختلافات
نئی صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے محسن نقوی نے واضح موقف اپنایا ہے کہ اس معاملے میں عوامی رائے کو ہی حتمی مانا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عوام کا رجسٹریم (Referendum) اس سمت میں جاتا ہے تو حکومت کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس منصوبے کو روک دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سوات میں جاری سرویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئے صوبوں کے لیے عوامی سپورٹ موجود ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس حقیقت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔
وزیر داخلہ نے سیاسی اختلافات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف رائے کا احترام کرنا جمہوریت کی بنیادی ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نظام میں بنیادی تبدیلی (Reset) کا خدشہ ان دونوں قیادتوں کے درمیان مشترکہ ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ سیاسی جماعتیں اختلافات کو ختم کر کے عوامی مفاد میں فیصلے کریں گی۔
فساد اور کرپشن کے حوالے سے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں، خاص طور پر کیپٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی (CDA) میں بدعنوانی رائج ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں جائیدادوں کی قبضہ گیری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ایسا عمل تاریخی طور پر غیر معمولی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ مولانا فضل الرحمان کو نوٹسز جاری کرنے کا معاملہ ایک تنہا فرد تک محدود نہیں تھا بلکہ 5,000 سے 6,000 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔
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