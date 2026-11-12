محسن نقوی نے گلگت بلتستان میں ترقی اور سیاحت کی حوصلہ افزائی کا عہد کیا
وزیر داخلہ محسن نقوی نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی کاموں اور سیاحتی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کی مکمل مدد کا یقین دلائی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے گلگت بلتستان میں سیاحت میں غیر معمولی اضافے کی تعریف کرتے ہوئے اہم اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت اس خطے میں تیزی سے ترقی اور قانون و ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ یہ اہم موقف محسن نقوی نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین سے اسلام آباد میں جمعرات کے روز ہونے والے اہم میٹنگ کے دوران اٹھایا، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔
ترقی اور سیاحت کے درمیان تعلق
محسن نقوی نے وضاحت کی کہ گلگت بلتستان میں ترقی، امن اور استحکام کے لیے کیے گئے محسن کی کوششیں قابلِ تعریف ہیں اور ان اہم کوششوں کی وجہ سے اس خطے کا دورہ کرنے والے سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دینا نہ صرف مقامی معیشت کو مضبوط بنائے گا بلکہ نوکری کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا، جس سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔Also readNadra launches AI chatbot to simplify inheritance certificate process
امجد حسین کا مؤقف اور مقامی صورتحال
اس موقع پر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین نے اپنا شکریہ ادا کیا اور یقین دلائی کہ خطے میں موجودہ کل مجموعی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ماحول مکمل طور پر پرامن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوششوں کے باوجود امن کا ماحول برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا لیکن موجودہ صورتحال بہتر ہے جس سے سیاحوں کی آمد میں اضافے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔
وفاقی حکومت کی تعاون کی ضمانت
محسن نقوی نے واضح الفاظ میں کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عمومی ترقیاتی کاموں اور قانون و ترتیب کے معاملات میں تمام ممکنہ تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تعلق کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دونوں سطحوں کی حکومتیں مل کر کام کریں گی تاکہ خطے کی ترقی کے تمام ممکنہ راستے کھل سکیں اور مقامی عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔
آگے کی حکمت عملی اور اہم اقدامات
میٹنگ کے دوران گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال، قانون و ترتیب کی حالت اور باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور پر بھی گہری بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے زور دیا کہ سیاحتی شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے زیرِ زمین اور اوپر کی سہولیات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت اس عمل میں گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
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