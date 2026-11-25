محسن نقوی کی جانب سے اسلام آباد میں نیا کنونشن سینٹر کی بنیاد رکھی گئی
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں 67 ہزار مربع فٹ پر پھیلے نئے کنونشن سینٹر کی بنیاد رکھی۔ یہ پروجیکٹ اگلے سال ہونے والیScoped کانفرنس سے قبل مکمل کیا جائے گا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے بدھ کو اسلام آباد میں نئے کنونشن سینٹر کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان منصوبے کا رقبہ 67,77 مربع فٹ ہے۔ اس مرکز میں کنونشن ہال، دو ریاستوں کے سربراہوں کے لیے لانجز اور دو وی آئی پی لانجز شامل ہیں۔ یہ اطلاعات 24NewsHD ٹی وی چینل نے بدھ کو شائع کیں۔
نئے کنونشن سینٹر کی تفصیلات اور تعمیراتی منصوبہ بندی
محسن نقوی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز ان کی ٹیم کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر روز کے کام کی منصوبہ بندی پہلے سے ہی مکمل کر لی گئی ہے۔ سرکاری کام 28 نومبر کو شروع کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اگلے سال ہونے والی Shanghai Cooperation Organisation کانفرنس سے قبل مکمل کیا جائے گا۔Also readCoronavirus claims 67 more lives in Pakistan, cases surge to 80,463
نئے کنونشن سینٹر کی چوڑائی 180 فٹ ہوگی۔ اس میں بڑی نمائشوں کی میزبانی کے لیے جدید سہولیات موجود ہوں گی۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ یہ صرف نیا مرکز ہی نہیں بلکہ ایک وسیع Expos مرکز بھی ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ملک کی میزبانی کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔
موجودہ جناح کنونشن سینٹر کی بحالی کا اعلان
نئے سینٹر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ موجودہ جناح کنونشن سینٹر کی مکمل مرمت بھی کی جائے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ چھ سے سات مہینوں میں اتنا بڑا مرکز بنانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے اپنے پورے ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا یقین ہے کہ یہ مشکل کام وقت پر مکمل ہو جائے گا۔
محسن نقوی نے سی ڈی اے ٹیم اور ٹھیکیداروں کو کامیابی کی خواہش بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے دو دنوں میں مشینری اور دیگر انتظامات کو متحرک کیا جائے گا۔ سرکاری طور پر تعمیراتی کام 28 یا 29 نومبر سے شروع ہو گا۔ یہ اہم معلومات میڈیا کے لیے بھی واضح کی گئیں ہیں۔
کام کی نگرانی اور ٹائم لائن کی تفصیلات
تعمیراتی کام کے دوران کاؤنٹ ڈاؤن کلک لگایا جائے گا۔ یہ کلک کشمیر انٹرجیچنگ کے جیسا ہی ہوگا۔ میڈیا کو ہر دو یا تین دن میں تعمیراتی ترقی دکھائی جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے کے ہدف مقرر کیے گئے ہیں۔
اس پروجیکٹ کے دو بڑے اجزاء ہیں۔ پہلا نیا کنونشن اور ایپو سینٹر ہے۔ دوسرا موجودہ جناح کنونشن سینٹر کی بحالی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ کام ان پر، سی ڈی اے چیرمین اور پوری ٹیم پر ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ کی رضا سے یہ بڑا چیلنج کامیابی سے نبھایا جائے گا۔
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