محسن نقوی اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور مذاکرات پر تبادلہ خیال

اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی امن و استحکام، جنگ بندی کی توسیع اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں علاقائی صورتحال، امن و استحکام کے مسائل اور ان سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور تنازع کے پر امن حل کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اقدام کو سراہا اور اسے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ تنازع کے دیرپا حل کے لیے سفارتی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام متعلقہ فریقین پر امن حل کو ترجیح دیں اور اس کے لیے سنجیدگی سے کام کریں۔ محسن نقوی نے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کی اس مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر کی جانے والی مسلسل کوششوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی، جس سے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے خطے میں امن قائم کرنے اور تنازعات کے حل میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ انہوں نے سفارتی کوششوں کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام کوششیں خطے میں استحکام لانے کے لیے ضروری ہیں۔ ملاقات کے دوران، اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کے لیے جاری سفارتی اقدامات پر بھی گہری گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا اور اس میں مزید پیش رفت کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مذاحاتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی ممکنہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی سفیر نے پاکستان کی اس پوزیشن کی حمایت کی اور کہا کہ امریکہ بھی اس عمل میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم ہے۔ اس ملاقات میں، جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کے منصوبے پر بھی مختصر بحث ہوئی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ اس منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے تاکہ ٹیکس وصولی کے عمل کو مزید شفاف اور موثر بنایا جا سکے۔ علاوہ ازیں، ایک الگ خبر میں، ناصر حسین شاہ کے نام سے ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ سائنبرائم کے بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے اور شہریوں کو اپنی ذاتی معلومات اور مالی لین دین کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور اس کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔
