محسن نقوی کی زیر صدارت ایس ای او سمٹ تیاری اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر پر اہم اجلاس
وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ایس ای او سمٹ کی تیاریوں، ون کنسٹیٹیوشن ایونیو منصوبے اور ہوٹل سیکٹر کی بہتری پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں آنے والے ایس ای او سمٹ کی تیاریوں اور اسلام آباد کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد یقینی بنانا تھا کہ ملک کے دارالحکومت میں بین الاقوامی معیار کی میزبانی کی گنجائش کو فعال اور تیار کیا جائے تاکہ آنے والے سربراہانِ ممالک کے لیے حوصلہ افزا اور سہولت مند ماحول موجود ہو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر سخت ہدایات جاری کیں کہ سمٹ سے قبل تمام زیر تعمیر ہوٹل منصوبوں کو مکمل کیا جائے۔
زیر تعمیر ہوٹلز کی تکمیل کے لیے سخت اقدامات
وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ ایس ای او سمٹ سے قبل اسلام آباد کے تمام زیر تعمیر ہوٹل جلد مکمل کرنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت دی کہ ہوٹل مالکان سے مسلسل رابطہ رکھا جائے اور پیش آنے والے مسائل کو فوری بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ کوئی بھی تاخیر نہ ہو۔ موجودہ ہوٹلز کی تزئین و آرائش اور ان کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔Also readRussell Brand jailed; ex-girlfriend Jemima Goldsmith glad and relieved he finally faced justice
اسی حوالے سے مقامی ہوٹلز کو بین الاقومی ہوٹل چینز سے منسلک کرنے اور ہوٹل مالکان کے ساتھ روابط و تعاون کو فروغ دینے کی بھی ہدایت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے زور دیا کہ اسلام آباد کو ایس ای او سمٹ کے لیے مکمل طور پر تیار کرنا ہے اور آنے والے معزز مہمانوں کے شایان شان انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متعلقہ تربیتی اداروں کے تعاون سے خصوصی کورسز شروع کرنے کی ضرورت ہے۔
ون کنسٹیٹیوشن ایونیو منصوبے کا نیا روپ
اجلاس میں ون کنسٹیٹیوشن ایونیو کو بین الاقومی معیار کے ہوٹل میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ون کنسٹیٹیوشن ایونیو سے ملحقہ عمارت میں بین الاقومی معیار کا مال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ ون کنسٹیٹیوشن ایونیو منصوبے کے لیے بین الاقومی ہوٹل چین کی مشاورت سے جامع پلان تیار کیا جائے۔
اس اہم منصوبے کے تعمیراتی کام کا آغاز یکم جنوری سے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے اس بات پر زور دیا کہ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے عوامی اور نجی شعبے کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نئے ہوٹلز کے فعال ہونے سے قبل تربیت یافتہ افرادی قوت کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ابھی سے اقدامات کیے جائیں۔
کنونشن سینٹر کی تزئین و آرائش کی منصوبہ بندی
اجلاس میں کنونشن سینٹر کی تزئین و آرائش اور نئے ہال کی تعمیر کے منصوبے پر پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اس منصوبے کو بھی ایس ای او سمٹ کی تیاریوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے مکمل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر منعقد ہونے والی بین الاقومی کانفرنسوں کے لیے جدید سہولیات کا ہونا ناگزیر ہے۔
اس موقع پر یہ بھی طے پایا کہ متعلقہ محکموں کو ہفتہ وار بنیادوں پر رپورٹس فراہم کی جائیں گی تاکہ منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ اگر کوئی بھی محکمہ یا ادارہ مقررہ وقت پر اپنے فرائض میں کوتاہی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس حکمت عملی کا مقصد اسلام آباد کو ایک جدید اور بین الاقومی سطح پر قابل قبول میزبان شہر کے طور پر متعارف کرانا ہے۔
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