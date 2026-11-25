محسن نقوی کے ہاتھوں کنونشن سینٹر کا سنگ بنیاد، ایس سی او کانفرنس تک تکمیل کا عزم
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نئے کنونشن و ایکسپو سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبہ ایس سی او کانفرنس سے قبل مکمل ہوگا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسلام آباد میں نئے کنونشن و ایکسپو سینٹر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تختی کی رسم رونمائی کی۔ اس اہم تقریب میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری بھی بطور خاص موجود تھے اور انہوں نے محسن نقوی کے ساتھ مل کر اس منصوبے کا آغاز کیا۔
ایس سی او کانفرنس تک تکمیل کا ٹارگٹ
وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ 6 سے 7 ماہ میں اتنا بڑا کنونشن اور ایکسپو سینٹر تعمیر کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن انہیں اپنی پوری ٹیم پر مکمل اعتماد ہے کہ ایس سی او کانفرنس سے قبل یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
ان کا کہنا تھا کہ آج صرف گراؤنڈ بریکنگ نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا آغاز بھی ہے، جس میں نئے کنونشن سینٹر کی چوڑائی 180 فٹ ہوتی ہے، جہاں بڑی بڑی نمائشوں کے انعقاد کی سہولت میسر آئے گی۔
منصوبے کی تفصیلات اور تعمیراتی خاکہ
منصوبے کے تحت موجودہ جناح کنونشن سینٹر کی مکمل تزئین و آرائش بھی کی جائے گی، جو کہ اس بڑے پروجیکٹ کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ محسن نقوی نے سی ڈی اے ٹیم اور کنٹریکٹرز کو منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگلے دو روز میں منصوبے کے لیے مشینری اور دیگر انتظامات متحرک کیے جائیں گے۔
وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ 28 یا 29 تاریخ سے تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس کے لیے 24 گھنٹے کی بنیاد پر روزانہ اہداف مقرر کیے گئے ہیں تاکہ کام میں کوئی تاخیر نہ ہو۔
پیش رفت کی نگرانی اور ذمہ داریاں
محسن نقوی نے کشمیر انٹرچینج کی طرح نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کے لیے بھی کاؤنٹ ڈاؤن کلاک نصب کیا جائے گا، تاکہ وقت کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہر دوسرے یا تیسرے روز میڈیا کو منصوبے کی تعمیراتی پیش رفت دکھائی جائے گی، جس سے شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ منصوبے کے دو بڑے حصے ہیں، جن میں نئے کنونشن و ایکسپو سینٹر کی تعمیر اور موجودہ جناح کنونشن سینٹر کی تزئین و آرائش شامل ہے، اس منصوبے کی تکمیل ان کے، چیئرمین سی ڈی اے اور پوری ٹیم کے لیے امتحان ہے۔
ٹیم کا عزم اور مستقبل کے اقدامات
وفاقی وزیر داخلہ نے امید ظاہر کی کہ ٹیم مل کر اس بڑے چیلنج کو کامیابی سے مکمل کرے گی، جس سے اسلام آباد میں بین الاقوامی سطح کے اجلاسوں اور نمائشوں کے انعقاد کے مواقع بڑھ جائیں گے۔
اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے سے نہ صرف سیاحت اور کھپت کے شعبوں کو فروغ ملے گا بلکہ اسلام آباد میں جدید انفراسٹرکچر کی سہولیات بھی یقینی بنائی جائیں گی۔
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