محسن نقوی کی وزیر کے خلاف سخت وارننگ اور کاروباری طبقے کا دفاع
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک نامعلوم وزیر پر تنقید کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ کاروباری طبقہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک نامعلوم وفاقی وزیر کے خلاف سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس وزیر کی مسلسل تنقید سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو سال اور آدھے عرصے سے وہ اس وزیر کی جانب سے کی جانے والی تنقید کو صبر سے سنتے آرہے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اس معاملے پر عوامی سطح پر کوئی ردعمل دیا تو یہ وزیر اب کبھی بھی عوام کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب تک انہیں اپنی جانب سے سختی برتنے سے گریز کیا گیا ہے لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔
وزیر کے تنقیدی رویے کی تفصیلات اور الزامات
محسن نقوی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس نامعلوم وزیر کی جانب سے کی جانے والی تنقید کا بنیادی مقصد روزانہ کی بنیاد پر ٹیلی ویژن چینلز پر اپنا نام دکھانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وزیر نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ رویہ عہدے کی ذمہ داریوں کے خلاف ہے اور اس طرح کی سرگرمیاں حکومتی اداروں کی وقار سے متعلقہ ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا صبر بھی ٹوٹ چکا ہے اور وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکیں گے۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
کاروباری طبقے کی خدمات اور معاشی کردار
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس بھی دباؤ کا جواب دیتے ہوئے ملک کے صنعت کاروں اور کاروباری رہنماؤں کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کاروباری طبقے کی سرزنش کر رہے ہیں، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ افراد ملک کی معیشت میں نمایاں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ صنعت کار وفاقی سطح اور مختلف شہروں میں چیمبر آف کامرس کے صدر اور عہدیدار کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا ملک کی معاشی ترقی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
سیاسی جماعتوں کی مالی امداد پر سوالیہ نشان
انہوں نے سیاسی جماعتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر کاروباری طبقہ اتنا ہی نا پسندیدہ ہے تو پھر ہر الیکشن کے دوران سیاسی جماعتیں انہیں اربوں روپے پارٹی فنڈنگ کے نام پر کیوں جمع کرتی ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ تضاد واضح کرتا ہے کہ سیاست دانوں کی جانب سے کی جانے والی تنقید حقیقت سے کوئی میل نہیں کھاتی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کاروباری طبقہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہے اور وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔
معاشی استحکام اور مستقبل کی حکمت عملی
وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ ملک کی معاشی مستحکم حالت کے لیے صنعت کاروں کی ضرورت ہے اور انہیں سرکاری سطح پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کی جانے والی پالیسیاں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری شعبے کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ پالیسیاں کاروباری طبقے کے مفادات کی بہتر حفاظت کریں گی۔
مستقبل کے اقدامات اور سیاسی پس منظر
اس پورے تناظر میں محسن نقوی کی یہ بیانات حکومتی داخلی اختلافات کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مسئلے کو عدالتی یا انتظامی سطح پر حل کرنے کے بجائے عوامی سطح پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وارننگ اب تک جاری رہنے والے وژن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ مستقبل میں کاروباری طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی توقع کی جا سکتی ہے۔
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