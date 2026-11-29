محسن نقوی کی جانب سے پاکستان شاہینز کو 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان
پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے فائنل میں شکست کے باوجود شاندار کارکردگی پر پاکستان شاہینز کے لیے 5 کروڑ روپے کا انعام اعلان کردیا۔
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز ٹورنامنٹ کے فائنل میں ایک وکٹ سے شکست کے باوجود پاکستان شاہینز کی شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 5 کروڑ روپے کا انعام اعلان کیا ہے۔
انعام کا اعلان اور ٹیم کی کارکردگی
پی سی بی کے سربراہ محسن نقوی نے دوحہ میں ہونے والے فائنل کے بعد کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان شاہینز نے پورے ٹورنامنٹ میں بہترین کرکٹ کھیلی اور فائنل سے قبل کوئی میچ ہارے بغیر ناقابلِ شکست رہی۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
محسن نقوی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کے ارکان میچ میں شکست کے بعد مایوس ہیں، اس لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔
فائنل میچ کی تفصیلات اور سری لنکا کی فتح
دوحہ میں کھیلے گئے فیصلہ کن میچ میں پاکستان شاہینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر کل 216 رنز بنائے۔
اس جوابی اننگز میں سری لنکا اے نے ہدف کو 42 اوورز اور تین گیندوں میں 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرکے ایک وکٹ سے کامیابی سمیٹی اور تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
کھلاڑیوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی
پی سی بی چیئرمین نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم پر فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ کھلاڑیوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا۔
محسن نقوی نے کامیابی حاصل کرنے والی سری لنکن ٹیم کو بھی مبارک باد دی اور تسلیم کیا کہ فائنل میں ایک وکٹ سے شکست کے باوجود پاکستانی کھلاڑیوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔
مخالف ٹیم اور ٹورنامنٹ کا جائزہ
سری لنکا اے کی جانب سے یہ فتح اہمیت کی حامل تھی کیونکہ انہوں نے مسلسل تیسری مرتبہ اس ٹائٹل کو اپنے پاس رکھا۔
پاکستان شاہینز کی جانب سے دی گئی 216 رنز کی مجموعی اسکورنگ نے میچ کو دلچسپ بنایا تھا لیکن سری لنکن بلے بازوں نے آخری اوورز میں مضبوط بیٹنگ کی۔
یہ انعام پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے نوجوان کھلاڑیوں کی محنت کو سراہنے اور انہیں مستقبل کے میچوں کے لیے مزید پرجوش کرنے کا ایک اہم قدم ہے۔
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