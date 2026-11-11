محسن رضائی نے امریکہ سے مذاکرات کے دعووں کو جھوٹا قرار دیا
ایران کے سینئر سکیورٹی حکام، محسن رضائی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی افواہوں کو جھٹلایا اور ہرمز کے نفقہ کے دوبارہ کھلنے کی شرائط جب تک پوری نہ ہوں، اس کا موقف واضح کیا۔
محسن رضائی نے ایران- امریکی مذاکرات کے بارے میں امیروں کا ردِعمل ظاہر کیا اور کہا کہ طہانہ ابھی تک امریکہ سے مذاکرات نہیں کر رہا۔ اس نے قاتی رابطوں اور قطر میں ممکنہ ملاقات کے دعووں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے، یہ باور کرایا کہ یہ تمام خبریں مانگینے اور عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے مبہم دعوے ہیں۔ محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ہرمز کے نفقہ کی دوبارہ کھلائی کے لیے حکومت فقط ستیہ کے سات شرائط پر تیار ہے، اور اگر امریکہ ان کو پوری طرح پورا نہ کرے تو یہ نفقہ بہر حال بند ہی رہے گا۔ اس کے مطابق، طہانہ نے اپنی مطالبات کو واشنگٹن تک پہنچایا، مگر پہلی جوابی کارروائی کو ناکافی و دھوکہ دہی سمجھا۔ اس لیے مزید واضح اور جامع جواب کا انتظار جاری رکھا گیا ہے۔ رضائی نے امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کے ساتھ ملاقات کے منصوبے کی خبر کو بے بنیاد کرکار ثابت کیا۔ یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالعہرام ال ثانی کے درمیان ہونے والے ملاقات کے بعد آیا، جس میں قطر نے واشنگٹن اور طہانہ کے بیچ ثالثی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ٹرمپ نے ایرانیہ پر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی امکان کو کم کیا، لیکن طہانہ کی موجودہ وقفہ جنگی پیشکش کو ماننے سے پرہیز کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے پاس سات شرائط ہیں جو مذاکرات کے لیے لازمی ہیں۔ ان میں امریکی پابندیوں کا خاتمہ، فریز شدہ ایرانی اثاثے کی بازیابی، امریکی بحری چوک اور خطے میں جنگی کارروائیوں کا خاتمہ شامل ہیں۔ لیکن یہ سب واضح طور پر عوامی طور پر نہیں بتایا گیا۔ رضائی نے کہا کہ اگرچہ امریکہ نے اب تک وہ واضح جواب نہیں دیا جو طہانہ اپنے مطالبات کے لیے چاہتا ہے، لیکن اس بات کی سہولت موجود ہے کہ یہ حالیہ دنوں میں بھی ہر طرف سے جائز ہو۔ جبکہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ قطر اور سعودی عرب کشیدہ معاشرتی تنازعات کے بعد ایران کے خلاف صلح کی ترجیح رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ایرانی حکام میسر ہیں کہ اشد سطحی پیمانے کے منصٰبے کو مکمل کرنے تک تعلقات میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، اور امریکی حکومتی کشاکشی کرنسی میں اسے پطم اور معاہداتی حدود کے اندر یوازیہ محسوس کیا جاتا ہے۔.
محسن رضائی نے ایران-امریکی مذاکرات کے بارے میں امیروں کا ردِعمل ظاہر کیا اور کہا کہ طہانہ ابھی تک امریکہ سے مذاکرات نہیں کر رہا۔ اس نے قاتی رابطوں اور قطر میں ممکنہ ملاقات کے دعووں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے، یہ باور کرایا کہ یہ تمام خبریں مانگینے اور عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے مبہم دعوے ہیں۔ محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ہرمز کے نفقہ کی دوبارہ کھلائی کے لیے حکومت فقط ستیہ کے سات شرائط پر تیار ہے، اور اگر امریکہ ان کو پوری طرح پورا نہ کرے تو یہ نفقہ بہر حال بند ہی رہے گا۔ اس کے مطابق، طہانہ نے اپنی مطالبات کو واشنگٹن تک پہنچایا، مگر پہلی جوابی کارروائی کو ناکافی و دھوکہ دہی سمجھا۔ اس لیے مزید واضح اور جامع جواب کا انتظار جاری رکھا گیا ہے۔ رضائی نے امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کے ساتھ ملاقات کے منصوبے کی خبر کو بے بنیاد کرکار ثابت کیا۔ یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالعہرام ال ثانی کے درمیان ہونے والے ملاقات کے بعد آیا، جس میں قطر نے واشنگٹن اور طہانہ کے بیچ ثالثی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ٹرمپ نے ایرانیہ پر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی امکان کو کم کیا، لیکن طہانہ کی موجودہ وقفہ جنگی پیشکش کو ماننے سے پرہیز کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے پاس سات شرائط ہیں جو مذاکرات کے لیے لازمی ہیں۔ ان میں امریکی پابندیوں کا خاتمہ، فریز شدہ ایرانی اثاثے کی بازیابی، امریکی بحری چوک اور خطے میں جنگی کارروائیوں کا خاتمہ شامل ہیں۔ لیکن یہ سب واضح طور پر عوامی طور پر نہیں بتایا گیا۔ رضائی نے کہا کہ اگرچہ امریکہ نے اب تک وہ واضح جواب نہیں دیا جو طہانہ اپنے مطالبات کے لیے چاہتا ہے، لیکن اس بات کی سہولت موجود ہے کہ یہ حالیہ دنوں میں بھی ہر طرف سے جائز ہو۔ جبکہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ قطر اور سعودی عرب کشیدہ معاشرتی تنازعات کے بعد ایران کے خلاف صلح کی ترجیح رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ایرانی حکام میسر ہیں کہ اشد سطحی پیمانے کے منصٰبے کو مکمل کرنے تک تعلقات میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، اور امریکی حکومتی کشاکشی کرنسی میں اسے پطم اور معاہداتی حدود کے اندر یوازیہ محسوس کیا جاتا ہے۔
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